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Film o The Rolling Stones coraz bliżej. Zespół miał sfinalizować umowę ze studiem

World of Reel / autor: /
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Film o The Rolling Stones coraz bliżej. Zespół miał sfinalizować umowę ze studiem
źródło: Getty Images
autor: Kevin Mazur
Historia zespołu The Rolling Stones trafi na ekrany kin? Według doniesień zespół sfinalizował umowę dotyczącą filmu biograficznego z amerykańską firmą produkcyjną 101 Studios.

Na czym może się skupić film o The Rolling Stones?



GettyImages-144610057.jpg Getty Images © Avalon


Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood mieli podpisać kontrakt w ubiegłym miesiącu. Muzyków miało przekonać doświadczenie 101 Studios, które ma na koncie między innymi trzy produkcje Taylora Sheridana: "Yellowstone", "Landman: Negocjator" i "Burmistrz Kingstown". Pomysł pojawił się w związku z rosnącą popularnością rockowych biografii, wśród których znalazły się między innymi tworzone przez Sama Mendesa cztery filmy o The Beatles oraz "Kompletnie nieznany" Jamesa Mangolda, który publicznie chwalił Mick Jagger.

Choć według doniesień umowa jest już sfinalizowana, projekt znajduje się dopiero na wczesnym etapie. Nie rozpoczęto jeszcze castingu, a twórcy wciąż zastanawiają się, jak opowiedzieć historię zespołu i który okres jego trwającej od sześciu dekad kariery powinien znaleźć się w filmie. Na pokładzie nie ma też na razie reżysera.

Sam Jagger już wcześniej mówił o swoim własnym pomyśle na film. Muzyk wolałby historię skupioną na początkach działalności zespołu niż tradycyjną biografię obejmującą całe życie muzyków. Podkreślał również, że chciałby, aby jego młodszą wersję zagrał aktor mający około 20 lat. Chodzi o okres, gdy The Rolling Stones zdobywali popularność, a Jagger sam miał około 19-20 lat.

Jagger nie jest też zainteresowany obsadzeniem w tej roli znanej gwiazdy. Wolałby stosunkowo anonimowego aktora, który dopiero "jest o krok od sławy".

"Rolling Stones w blasku świateł" - zwiastun dokumentu



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