The Slap: Kto rozumie zachowanie Willa Smitha? "Stoję za nim murem"

Wydawało się, że o The Slap powiedziano już wszystko. Nieoczekiwanie o wydarzeniu sprzed lat przypomniała Aunjanue Ellis-Taylor, czyli partnerka Willa Smitha z planu "Zwycięskiej rodziny".
Aunjanue Ellis-Taylor broni Willa Smitha
W rozmowie z portalem The Daily Beast Ellis-Taylor
wróciła do skandalu, który rozegrał się podczas oscarowej gali w 2022 roku. Rozwścieczony żartami Chrisa Rocka Will Smith
wpadł wówczas na scenę i spoliczkował komika. Zachowanie aktora spotkało się z powszechnym potępieniem, jego ekranowa partnerka jest jednak wyrozumiała. Wiem, że chciał chronić swoją żonę. Szanuję to. Stoję za nim murem
– powiedziała.
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Aunjanue Ellis-Taylor podczas oscarowej gali w 2025 roku
Ekranowa Oracene "Brandy" Williams z dystansem podchodzi też do gwarantującej podstawowe wolności obywatelskie pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych (gwarantuje ona m.in. wolność słowa): Zastanawiam się też, czy ta idea, że prawa gwarantowane przez pierwszą poprawkę, powinny chronić wszystkich, jest właściwa. Moim zdaniem niekoniecznie powinna chronić dupków. Naprawdę, szczególnie, gdy robisz komuś krzywdę.
Ostatnie role Aunjanue Ellis-Taylor
Za rolę w "Zwycięskiej rodzinie
" Aunjanue Ellis-Taylor
otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. W kolejnych latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Kolorze purpury
", "Wybawieniu
" czy "Miedziakach
". Aktualnie jej filmografię zamyka serial "Lucky
".
Zobacz zwiastun filmu "King Richard: Zwycięska rodzina"
Dramat biograficzny "King Richard: Zwycięska rodzina
" zadebiutował we wrześniu 2021 roku na festiwalu w Telluride. Tytułowa rola przyniosła Willowi Smithowi
Oscara. Przypominamy zwiastun: