Newsy The Slap: Kto rozumie zachowanie Willa Smitha? "Stoję za nim murem"
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The Slap: Kto rozumie zachowanie Willa Smitha? "Stoję za nim murem"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/The+Slap%3A+Aunjanue+Ellis-Taylor+broni+Willa+Smitha.+%22Chcia%C5%82+chroni%C4%87+swoj%C4%85+%C5%BCon%C4%99%22-168056
The Slap: Kto rozumie zachowanie Willa Smitha? &quot;Stoję za nim murem&quot;
źródło: Getty Images
autor: Neilson Barnard
Wydawało się, że o The Slap powiedziano już wszystko. Nieoczekiwanie o wydarzeniu sprzed lat przypomniała Aunjanue Ellis-Taylor, czyli partnerka Willa Smitha z planu "Zwycięskiej rodziny".

Aunjanue Ellis-Taylor broni Willa Smitha


W rozmowie z portalem The Daily Beast Ellis-Taylor wróciła do skandalu, który rozegrał się podczas oscarowej gali w 2022 roku. Rozwścieczony żartami Chrisa Rocka Will Smith wpadł wówczas na scenę i spoliczkował komika. Zachowanie aktora spotkało się z powszechnym potępieniem, jego ekranowa partnerka jest jednak wyrozumiała.

Wiem, że chciał chronić swoją żonę. Szanuję to. Stoję za nim murem – powiedziała.

GettyImages-2203024719.jpg Getty Images © Chelsea Guglielmino
Aunjanue Ellis-Taylor podczas oscarowej gali w 2025 roku

Ekranowa Oracene "Brandy" Williams z dystansem podchodzi też do gwarantującej podstawowe wolności obywatelskie pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych (gwarantuje ona m.in. wolność słowa):

Zastanawiam się też, czy ta idea, że prawa gwarantowane przez pierwszą poprawkę, powinny chronić wszystkich, jest właściwa. Moim zdaniem niekoniecznie powinna chronić dupków. Naprawdę, szczególnie, gdy robisz komuś krzywdę.

Ostatnie role Aunjanue Ellis-Taylor


Za rolę w "Zwycięskiej rodzinie" Aunjanue Ellis-Taylor otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. W kolejnych latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Kolorze purpury", "Wybawieniu" czy "Miedziakach". Aktualnie jej filmografię zamyka serial "Lucky".

Zobacz zwiastun filmu "King Richard: Zwycięska rodzina"


Dramat biograficzny "King Richard: Zwycięska rodzina" zadebiutował we wrześniu 2021 roku na festiwalu w Telluride. Tytułowa rola przyniosła Willowi Smithowi Oscara. Przypominamy zwiastun:

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