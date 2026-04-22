Thelma i Louise zapraszają na festiwal w Cannes. Zobaczcie plakat

20 maja 1991 roku film "Thelma i Louise" w reżyserii Ridleya Scotta zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Teraz, trzydzieści pięć lat później, Thelma i Louise wracają do Cannes jako bohaterki oficjalnego plakatu imprezy.
CANNES 2026: Oto oficjalny plakat festiwalu 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 12-23 maja.
Organizatorzy wydarzenia wybrali czarno-biały kadr z "Thelmy i Louise"
na reprezentujący tegoroczną edycję obrazek. Na plakacie imprezy do Cannes zapraszają zatem Geena Davis i Susan Sarandon
. "Thelma i Louise"
opowiada o parze kobiet, które, na skutek tragicznego wypadku w przydrożnym barze muszą uciekać przed służbami prawa przez południowy zachód Stanów Zjednoczonych.
Kiedy Ridley Scott
prezentował film w Cannes w 1991 roku, nie było to jego pierwsze doświadczenie z festiwalem. W 1977 zdobył nagrodę dla najlepszego debiutu za swój "Pojedynek
". "Thelma i Louise
" okazała się hitem, i zdobyła sześć nominacji do Oscara – tylko jedna z nich zamieniła się jednak w wygraną: Callie Khouri
została nagrodzona za najlepszy scenariusz oryginalny.
W tym roku o Złotą Palmę – najważniejszą nagrodę światowego kina artystycznego – powalczą między innymi Hiszpan Pedro Almodóvar
("Bitter Christmas
"), Irańczyk Asghar Farhadi
("Historie równoległe
" – wariacja na temat jednego z epizodów "Dekalogu
" Krzysztofa Kieślowskiego
), Rosjanin Andriej Zwiagincew
("Minotaur
") czy stały bywalec festiwalu, Japończyk Hirokazu Koreeda
("Sheep in the Box
"). Dla Polaków najważniejszą informacją jest jednak obecność naszego rodaka, Pawła Pawlikowskiego
, którego "Fatherland
" wyznaczy powrót reżysera na Canneński festiwal
po ośmiu latach odpoczynku od pełnych metraży.
