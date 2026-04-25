Theron kontra Taron. Recenzja filmu "Alpha"
VOD / Filmy

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Theron+kontra+Taron.+Recenzja+filmu+%22Alpha%22-166295
źródło: Materiały prasowe
Na platformie Netflix zadebiutował właśnie thriller "Alfa". To opowieść o próbie sił między kobietą (Charlize Theron) podróżującą po australijskim odludziu a groźnym psychopatą (Taron Egerton). Za kamerą stanął Baltasar Kormákur. Film recenzuje Maciej Niedźwiedzki. 

Ekstremum od zawsze interesowało islandzkiego reżysera Baltasara Kormákura. W kinie głównego nurtu mierzył się już ze wspinaczką wysokogórską (w "Evereście") i testował Idrisa Elbę w wycieńczającej walce o przetrwanie z królem dżungli (w "Bestii"). Morski survival zgłębiał w bardziej niszowych, obdarzonych dekadenckimi tytułami "41 dni nadziei" czy "Na głębinie". Dla Kormákura ten rodzaj kina jest nieprzerwanie pociągającą inscenizacyjnie formułą, pisze Maciej Niedźwiedzki w swojej recenzji.

Kormákur umiejętnie przeplata szerokie plany ze zbliżeniami na twarze czy palce szukające pewnych chwytów, a wiarygodne oświetlenie skutecznie maskuje fakt, że film realizowano w bezpiecznych studyjnych warunkach. Wieńcząca film wspinaczkowa sekwencja jest jeszcze większym osiągnięciem. Filmowa robota na dobry z plusem, dodaje recenzent.

Niestety: chociaż ryzyko i sporty ekstremalne dostarczają niemałych atrakcji, w planie fabularnym "Alfa" jest filmem nieco nieuporządkowanym i niekonsekwentnym. Prolog ma oczywiście pogłębić portret Sashy, ale funkcjonuje on osobno wobec głównej części filmu. Sugerowany na początku wątek depresji ginie w cieniu sensacyjnego dreszczowca oraz odkrywania tajemnicy lokalnego mordercy, podsumowuje Niedźwiedzki.

Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.

