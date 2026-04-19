Theron o Chalamecie: "AI odbierze mu pracę, ale nie zastąpi tancerza na scenie"

Nie milkną echa kontrowersyjnej wypowiedzi Timothéego Chalameta na temat baletu i opery (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Teraz odniosła się do niej Charlize Theron.
Charlize Theron: "Tancerze to superbohaterowie"
W rozmowie z "The New York Timesem" Theron
, która w przeszłości trenowała balet, tak mówiła o swoich doświadczeniach: Taniec to prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz, jaką robiłam. Tancerze to superbohaterowie. Wystawiają swoje ciała na ogromne obciążenia i robią to w kompletnej ciszy
– powiedziała.
Getty Images © Jeff Kravitz
Wtedy rozmawiająca z nią dziennikarka Lulu Garcia-Navarro postanowiła żartobliwie nawiązać do kontrowersyjnej wypowiedzi Timothéego Chalameta
. Odpowiedź Theron
była dosadna: O rany, mam nadzieję, że kiedyś na niego wpadnę. Moim zdaniem to był bardzo lekkomyślny komentarz na temat jednej, a właściwie dwóch form sztuki, które musimy nieustannie doceniać, bo owszem, dzisiejsze czasy są dla nich trudne. Ale sądzę, że za jakieś 10 lat sztuczna inteligencja może odebrać Timothéemu pracę, nie będzie za to w stanie zastąpić osoby tańczącej na scenie na żywo. Więc nie powinniśmy srać na inne formy sztuki. Może od tego zaczniemy? Theron
opowiedziała też o korzyściach, jakie przyniósł jej balet: Taniec nauczył mnie dyscypliny. Nauczył mnie struktury. Nauczył mnie ciężkiej pracy. Nauczył mnie bycia twardą. To graniczyło z przemocą. Kilka razy miałam infekcje krwi od pęcherzy, które nigdy się nie goiły. Nie dostajesz wolnego dnia, a mówię dosłownie o krwi przesiąkającej przez buty. I to jest coś, co musisz ćwiczyć każdego dnia… Chodzi o nastawienie, po prostu się nie poddajesz, nie ma innej opcji, idziesz dalej.
Już w tym miesiącu na Netflix trafi thriller "Alfa
". Charlize Theron
gra w nim kobietę, która podczas samotnej wędrówki przez australijski park narodowy musi zmierzyć się z polującym na nią psychopatą (w tej roli Taron Egerton
). Zobaczcie zwiastun: