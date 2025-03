Thriller psychologiczny na miarę B.A. Paris!

Od chwili pojawienia się dziewczyny z wymiany Natalie czuje się tak, jak gdyby jej córka wróciła do życia. Mówiąca z uroczym brytyjskim akcentem szczupła, brązowooka Tanya jest tak łudząco podobna do Anabel, że można by pomyśleć, iż tamten tragiczny wypadek nigdy się nie wydarzył.Tania to idealna gościni – miła, uprzejma i zawsze chętna do pomocy. Nikt tak jak ona nie potrafi skomplementować pięknego domu Nat, jej rodziny i jej samej. Nikt tak bardzo nie interesuje się jej życiem i przeszłością. Nikt też nie skrywa tak wielu sekretów. Nikt… prócz samej Natalie.to pseudonim Nelle L’Amour, bestsellerowej autorki romansów, która z powodzeniem zadebiutowała w gatunku thrillerów psychologicznych. Jej twórczość charakteryzuje się skomplikowanymi postaciami oraz zaskakującymi zwrotami akcji, które trzymają czytelnika w napięciu do ostatniej strony. Jej doświadczenie w branży rozrywkowej oraz talent do tworzenia angażujących historii sprawiają, że jej thrillery wyróżniają się na tle współczesnej literatury sensacyjnej