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Johnny Depp po 8 latach wraca do Hollywood! Oto plakat "Ebenezera" od reżysera "X"

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ti+West+i+Johnny+Depp+przedstawiaj%C4%85+w%C5%82asn%C4%85+wersj%C4%99+%22Opowie%C5%9Bci+wigilijnej%22.+Pierwszy+plakat+filmu+%22Ebenezer%22-167717
Johnny Depp po 8 latach wraca do Hollywood! Oto plakat &quot;Ebenezera&quot; od reżysera &quot;X&quot;
Jeszcze parę lat temu w takie połączenie mało kto by uwierzył. Ti West, reżyser "X" i "Pearl" oraz Johnny Depp, który nie zagrał w dużej amerykańskiej produkcji od ośmiu lat, w jednym filmie. Do tego wariacji na temat "Opowieści wigilijnej" Dickensa. A jednak film jest już (prawie) gotowy, by pokazać go światu. Na dowód tego do sieci trafił właśnie pierwszy plakat.

Pierwszy rzut oka na słynną postać w interpretacji Johnny'ego Deppa



Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.

Scrooge jest również głównym bohaterem filmu Ti Westa. I gra go właśnie Johnny Depp. Hasło na plakacie sugeruje jednak, że "Ebenezer" nie będzie po prostu adaptacją Dickensa. Plakat możecie obejrzeć poniżej:


Szczegóły fabuły filmu "Ebenezer" nie są znane. Wiemy jedynie, że będzie to opowieść o duchach osadzona w Londynie czasów Dickensa. Będzie to historia paranormalnej podróży mężczyzny zmuszonego do konfrontacji z własną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, by walczyć o drugą szansę.

W obsadzie są również: Andrea Riseborough, Ian McKellen, Tramell Tillman, Rupert Grint i Sam Claflin.

Premiera zapowiedziana jest na listopad.

Zwiastun filmu "MaXXXine", póki co ostatniego w filmografii Ti Westa




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