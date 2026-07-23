Johnny Depp po 8 latach wraca do Hollywood! Oto plakat "Ebenezera" od reżysera "X"

Jeszcze parę lat temu w takie połączenie mało kto by uwierzył. Ti West, reżyser "X" i "Pearl" oraz Johnny Depp, który nie zagrał w dużej amerykańskiej produkcji od ośmiu lat, w jednym filmie. Do tego wariacji na temat "Opowieści wigilijnej" Dickensa. A jednak film jest już (prawie) gotowy, by pokazać go światu. Na dowód tego do sieci trafił właśnie pierwszy plakat.
Pierwszy rzut oka na słynną postać w interpretacji Johnny'ego Deppa
Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge
, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.
Scrooge jest również głównym bohaterem filmu Ti Westa
. I gra go właśnie Johnny Depp
. Hasło na plakacie sugeruje jednak, że "Ebenezer"
nie będzie po prostu adaptacją Dickensa. Plakat możecie obejrzeć poniżej:
Szczegóły fabuły filmu "Ebenezer"
nie są znane. Wiemy jedynie, że będzie to opowieść o duchach osadzona w Londynie czasów Dickensa. Będzie to historia paranormalnej podróży mężczyzny zmuszonego do konfrontacji z własną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, by walczyć o drugą szansę.
W obsadzie są również: Andrea Riseborough
, Ian McKellen
, Tramell Tillman
, Rupert Grint
i Sam Claflin
.
Premiera zapowiedziana jest na listopad.
Zwiastun filmu "MaXXXine", póki co ostatniego w filmografii Ti Westa