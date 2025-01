Nie tylko TikTok! Gra "Marvel Snap" wyłączona w USA

W USA nie zagracie w grę "Marvel Snap". Dlaczego?

Amerykańscy graczezostali zaskoczeni, kiedy spróbowali się połączyć z grą. Na ich ekranach pojawiła się plansza informująca o tym, że gra została zakazana na terenie USA:Ten komunikat jest tylko częściowo prawdziwy. Sprawa dotyczy bowiem wojny rządu amerykańskiego zAmerykańscy politycy uznali, że aplikacje należące do ByteDance stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i obywateli poprzez zbieranie danych wrażliwych, które mogą być wykorzystywane przez władze Chin.Co jednak istotne.(w USA nie ma kompleksowego prawa chroniącego prywatność użytkowników aplikacji),Chiński koncern nie zgodził się na to i w związku z tym przepisy zakazujące aplikacji weszły w życie.Sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Korzystanie z samej aplikacji TikTok przez indywidualnych użytkowników nie jest zakazane. Zamiast tego przepisy narzucają kary na amerykańskie podmioty, które dystrybuują apkę lub zajmują się hostingiem (czyli Google, Apple, Oracle itp.). Kara to 5 tysięcy dolarów od aktywnego użytkownika.ByteDance uznało więc, że zamiast narażać swoich partnerów biznesowych na gigantyczne kary, wyłączy TikTok na terenie USA. Aplikacja przestała działać, nie można jej też znaleźć w sklepach Google'a i Apple'a.Co więcej,(np. CapCut i Lemon8). I tu pojawia się. OtóżJednak ByteDance nie zapowiadało wyłączenia gry na terenie Ameryki. Stało się to dosłownie z minuty na minutę. Wielu fanów gry przeżyło atak paniki, kiedy okazało się, że nie są w stanie się z nią połączyć.ByteDance twierdzi, że wyłączenie aplikacji jest tymczasowe, ale na razie nie wiadomo czy i kiedy Amerykanie znów będą mogli z nich korzystać.