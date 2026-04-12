Newsy Seriale Voldemort. Ralph Fiennes wskazuje kandydatkę do roli w serialu "Harry Potter"
Ralph Fiennes był ostatnio gościem programu "The Claudia Winkleman Show". Rozmowa zeszła na temat serialu "Harry Potter" i postaci Voldemorta. Fiennes wcielał się w tę postać w kinowym cyklu.

Ralph Fiennes nie wróci jako Voldemort, ale wie, kto by się sprawdził w tej roli



W trakcie rozmowy Ralph Fiennes wspominał, że kilka lat po tym, jak zakończył się filmowy cykl, został zapytany, czy wróciłby do roli Voldemorta. Wtedy odpowiedział twierdzącą, że bardzo by tego chciał. Jednak teraz uważa, że jego czas już minął.


Następnie dodał: Ale coś ci powiem. Tilda Swinton była gdzieś wspominana jako kandydatka i sądzę, że byłaby w tej roli niesamowita.

Te słowa zapewne podniosą ciśnienie wielu osobom, które nie wyobrażają sobie, by Voldemorta mogła zagrać kobieta. Te osoby powinny jednak wziąć pod uwagę fakt, że Ralph Fiennes najwyraźniej jest uprzejmym człowiekiem kibicującym innym osobom uprawiającym zawód aktora. Kiedy bowiem jakiś czas temu dużo mówiło się o możliwości zagrania Voldemorta przez Cilliana Murphy'ego, Fiennes również o tej kandydaturze wypowiadał się w samych superlatywach:

Cillian jest fantastycznym aktorem. To cudowna sugestia. Całym sercem byłbym za Cillianem.

Pierwszy sezon "Harry'ego Pottera" będzie miał swoją premierę już w Boże Narodzenie.

