Po prawie 30 latach przerwy kino Tęcza na warszawskim Żoliborzu ponownie otworzy swoje drzwi dla widzów. Gościem honorowym weekendu otwarcia będzie Tilda Swinton, która 28 listopada weźmie udział w pokazie filmu "Orlando" Sally Potter.
Kino Tęcza wraca po 30 latach
Brytyjska aktorka pojawi się w Warszawie w sobotę 28 listopada. Podczas weekendu otwarcia Tęczy weźmie udział w pokazie "Orlando
" Sally Potter
, filmu, który odegrał w jej karierze znaczącą rolę. Informację o przyjeździe gwiazdy ogłosiła 19 listopada Joanna Rożen-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.
Nowa Tęcza będzie kinem studyjnym z 145 miejscami i siedzibą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Warszawa przeznaczyła na remont i modernizację blisko 33 mln zł. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2024 roku i zakończyły w lipcu 2026 roku, a inwestycję wsparło również województwo mazowieckie.
Tilda Swinton w "Orlando"
Program ma obejmować nie tylko seanse, ale również wydarzenia edukacyjne, warsztaty, spotkania i rozmowy. To zresztą powrót do korzeni Tęczy. Kino powstało w latach 30. XX wieku w budynku dawnej osiedlowej kotłowni. Po wojnie wznowiło działalność już 25 lipca 1945 roku. W latach 1968-1975 zostało wyremontowane i zmodernizowane, a później przez kolejne lata działało jako kino.
Po 1989 w budynku pojawiła się grupa teatralna Akademia Ruchu, która do 1997 roku organizowała tam spektakle, koncerty i inne wydarzenia. Później były restauracja, winiarnia, studio fotograficzne i antykwariat. W końcu budynek zamknięto z powodu złego stanu technicznego i przez lata coraz bardziej popadał w ruinę.
Teraz Warszawa chce przywrócić mu funkcję, od której wszystko się zaczęło.
Na początek zaplanowano trzy dni wydarzeń. Wszystkie są bezpłatne.
Tilda Swinton w filmie "Orlando" – zobacz nasz program NA SKRÓTY
Mamy rok 1600. Orlando, młodzieniec z arystokratycznego rodu, zostaje obłożony przez oczarowaną jego urodą królową Elżbietę I klątwą "bycia młodym na wieki". 200 lat później zostaje kobietą, której losy śledzimy aż po lata nam współczesne... To lekko ironiczna opowieść o szukaniu własnej tożsamości.