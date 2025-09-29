Newsy Filmy Oto pierwsza gwiazda kina stworzona przez AI. Środowisko aktorskie protestuje
Znacie już Tilly Norwood? Obiecująca aktorska gwiazda młodego pokolenia robi coraz większą furorę w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych. Jest wiecznie radosna, gromadzi zastępy fanów na Facebooku, świetnie prezentuje się na czerwonym dywanie i ma marzenia o wielkiej filmowej karierze. Jest jednak jeden szkopuł. Tilly jest wytworem sztucznej inteligencji. 

Tilly Norwood – gwiazda AI, która rozpocznie trend?



O Tilly Norwood, aktorskim projekcie firmy AI Xicoia założonej przez Elinę Van der Velden, robi się coraz głośniej na całym świecie. W trakcie panelu na niedawnym festiwalu filmowym w Zurychu twórczyni wyjawiła, że jej projekt już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem wielu agentów gwiazd. Dodała także, że Tilly Norwood jest jedynie pierwszą z wielu aktorek i aktorów, których firma będzie starała się stworzyć od zera. 

Dotychczas wygenerowana przez AI aktorka wystąpiła w jednej reklamie opublikowanej w zeszłym miesiącu przez właściciela AI Xicoia, studio Particle6. Możecie zobaczyć ją poniżej:



Kiedy po raz pierwszy pokazaliśmy Tilly, ludzie pytali: "Co to ma być?", a teraz w ciągu najbliższych miesięcy ogłosimy, która agencja aktorska będzie ją reprezentować [...] Chcemy, by Tilly była następną Scarlett Johansson albo Natalie Portman – taki jest nasz cel – powiedziała Van der Velden.

Nie jest szczególnym zaskoczeniem, że samo istnienie Tilly Norwood spotkało się z silnym sprzeciwem przedstawicieli Hollywood. Informacja, że agencje talentów są zainteresowane pozyskaniem usług aktorki wygenerowanej przez AI, rozwścieczyła środowisko aktorskie. Swój sprzeciw wyraziły zarówno gwiazdy z pierwszych stron gazet, jak i mniej popularni aktorzy i aktorki telewizyjne i reklamowe, najbardziej zagrożone konkurencją ze strony sztucznej inteligencji. Deadline podaje, że Melissa Barrera, Kiersey Clemons i wielu innych zapowiedziało bojkot agencji wchodzących we współpracę z twórcami aktorów AI.

Tilly Norwood


Mam nadzieję, że wszyscy aktorzy reprezentowani przez agenta, który to zrobi, zerwą z nim kontrakty – napisała Barrera w reakcji na publikację oświadczenia Van der Velden

W założeniu aktorskie produkty firmy AI Xicoia mają służyć nie tylko do występów w pełnometrażowych filmach. Celem spółki jest stworzenie szerokiego wachlarza aktorów dostępnych do wykorzystania w przeróżnych formach rozrywki: od filmów i telewizji, przez reklamy, podcasty, konta na TikToku i Instagramie, gry wideo czy kampanie marketingowe. 

"A.I. Sztuczna inteligencja" – zwiastun filmu


