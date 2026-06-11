Newsy Seriale Tim Allen tęskni za "Panem Złotą Rączką". Problemem są jego synowie
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Tim Allen tęskni za "Panem Złotą Rączką". Problemem są jego synowie

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Tim Allen tęskni za &quot;Panem Złotą Rączką&quot;. Problemem są jego synowie
Po 25 latach od zakończenia serialu "Pan Złota Rączka" (lata 1991-1999) Tim Allen wciąż stara się o wznowienie tej historii. Problem jednak w tym, że reboot utknął w martwym punkcie z powodu – jak sam to określił – "problemów osobowościowych" jego ekranowych synów. Aktorzy wcielający się w te role są zbyt zajęci radzeniem sobie z "własnymi problemami", by powrócić na ekran. 

Tim Allen o tym, dlaczego nowy "Pan Złota Rączka" nie powstaje


Allen powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, że Zachery Ty Bryan, Jonathan Taylor Thomas i Taran Noah Smith mają obecnie własne sprawy na głowie, co skutecznie utrudnia rozwój projektu. Sytuacja Bryana jest szczególnie skomplikowana – aktor odbywa obecnie 16-miesięczną karę więzienia w Kalifornii za naruszenia warunków zwolnienia, a następnie ma trafić na kolejne 19 miesięcy do więzienia w Oregonie. W 2024 roku został zatrzymany pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, a rok później usłyszał zarzut przemocy domowej drugiego stopnia.

"Pan Złota Rączka"
Nieco inaczej potoczyły się losy pozostałych ekranowych synów Tima Taylora. Patricia Richardson, odtwórczyni roli Jill, poinformowała, że Jonathan Taylor Thomas nie występuje przed kamerą od czasu odejścia z serialu i nie jest już zainteresowany aktorstwem – obecnie bardziej pociąga go reżyseria oraz pisanie scenariuszy. Podobnie Taran Noah Smith nie grał w niczym od finału serialu w 1999 roku. Sama Richardson przyznała również, że ze zdziwieniem słuchała medialnych wypowiedzi Allena sugerujących, że cała obsada jest gotowa na powrót, ponieważ nikt nigdy nie zwrócił się do niej z taką propozycją. Co więcej, aktorka podkreśliła, że i tak nie chciałaby wracać do tej roli.

Mimo przeszkód Allen nie porzuca pomysłu. Już w 2023 roku zdradził, że regularnie rozmawia z ekranowymi synami o potencjalnym spin-offie inspirowanym formułą "Pełniejszej chaty". Jednym z rozważanych konceptów był serial skupiający się na dzieciach dawnych bohaterów, w którym Tim Taylor występowałby już jako dziadek. Aktor żartował nawet, że produkcja mogłaby nosić tytuł "Home Re-Improvement". Na razie jednak projekt pozostaje w sferze planów. 

Tim Allen – gwiazda komedii "Święta Last Minute". Zobacz zwiastun

 

Ostatnio Tima Allena można oglądać w innym familijnym serialu "Na wysokich obrotach", w którym wciela się w rolę ojca goszczącego w swoim domu córkę z dziećmi. 

Do jego najbardziej znanych ról wciąż jednak należy występ w "Świętach Last Minute". 






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