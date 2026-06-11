Tim Allen tęskni za "Panem Złotą Rączką". Problemem są jego synowie

Po 25 latach od zakończenia serialu "Pan Złota Rączka" (lata 1991-1999) Tim Allen wciąż stara się o wznowienie tej historii. Problem jednak w tym, że reboot utknął w martwym punkcie z powodu – jak sam to określił – "problemów osobowościowych" jego ekranowych synów. Aktorzy wcielający się w te role są zbyt zajęci radzeniem sobie z "własnymi problemami", by powrócić na ekran. Allen
powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, że Zachery Ty Bryan
, Jonathan Taylor Thomas
i Taran Noah Smith
mają obecnie własne sprawy na głowie, co skutecznie utrudnia rozwój projektu. Sytuacja Bryana jest szczególnie skomplikowana – aktor odbywa obecnie 16-miesięczną karę więzienia w Kalifornii za naruszenia warunków zwolnienia, a następnie ma trafić na kolejne 19 miesięcy do więzienia w Oregonie. W 2024 roku został zatrzymany pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, a rok później usłyszał zarzut przemocy domowej drugiego stopnia.
"Pan Złota Rączka"
Nieco inaczej potoczyły się losy pozostałych ekranowych synów Tima Taylora. Patricia Richardson
, odtwórczyni roli Jill, poinformowała, że Jonathan Taylor Thomas
nie występuje przed kamerą od czasu odejścia z serialu i nie jest już zainteresowany aktorstwem – obecnie bardziej pociąga go reżyseria oraz pisanie scenariuszy. Podobnie Taran Noah Smith
nie grał w niczym od finału serialu w 1999 roku. Sama Richardson przyznała również, że ze zdziwieniem słuchała medialnych wypowiedzi Allena sugerujących, że cała obsada jest gotowa na powrót, ponieważ nikt nigdy nie zwrócił się do niej z taką propozycją. Co więcej, aktorka podkreśliła, że i tak nie chciałaby wracać do tej roli.
Mimo przeszkód Allen nie porzuca pomysłu. Już w 2023 roku zdradził, że regularnie rozmawia z ekranowymi synami o potencjalnym spin-offie inspirowanym formułą "Pełniejszej chaty
". Jednym z rozważanych konceptów był serial skupiający się na dzieciach dawnych bohaterów, w którym Tim Taylor występowałby już jako dziadek. Aktor żartował nawet, że produkcja mogłaby nosić tytuł "Home Re-Improvement". Na razie jednak projekt pozostaje w sferze planów.
Ostatnio Tima Allena można oglądać w innym familijnym serialu "Na wysokich obrotach
", w którym wciela się w rolę ojca goszczącego w swoim domu córkę z dziećmi.
Do jego najbardziej znanych ról wciąż jednak należy występ w "Świętach Last Minute".