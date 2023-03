Jenna Ortega córką Winony Ryder w "Soku z żuka 2"?

Jenna Ortega i "Sok z żuka" - doskonałe połączenie?

O filmie "Sok z żuka"

7 wspaniałych - nasze ulubione filmy o duchach









Czy Jenna Ortega Wiele na to wskazuje. Jak donosi The Hollywood Reporter, powołując się na sprawdzone i anonimowe źródła,, którą w oryginale grała Winona Ryder , zaś jej kariera orbituje wokół wszystkiego, co związane z horrorem, komediohorrorem i generalnie - kinem grozy w każdym wydaniu, od dwóch ostatnich części " Krzyku ", przez " X Ti Westa , po doskonale przyjęty serial " Wednesday " (zwiastun poniżej)."To było fantastyczne doświadczenie, praca z tak ikonicznym twórcą i jednocześnie jednym z najsłodszych i najcieplejszych ludzi w branży" - mówiła w wywiadzie. Rola w nowym " Soku z żuka " wydaje się więc z tej perspektywy naturalną koleją rzeczy.Co ciekawe, wciąż nie potwierdzono udziału samego Burtona w projekcie - ostatni raz mówiło się o nim w ubiegłym roku, gdy firma Plan B Brada Pitta przejął pieczę nad filmem. O możliwości realizacji kontynuacji kultowego " Soku z żuka " mówi się zresztą od lat. Najbliżej realizacji projekt był w latach 2013-15. Jesienią 2013 roku dowiedzieliśmy się, że Tim Burton nakręci film, a Michael Keaton powróci w tytułowej roli. W 2015 roku do obsady dołączyła Winona Ryder , a zdjęcia miały rzekomo rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy. W 2016 roku Tim Burton zaprzeczył jednak, by był zainteresowany realizacją filmu. Przed trzema laty dostaliśmy z kolei informację, że Warner Bros. nie rezygnuje z projektu i zatrudnia kolejnego scenarzystę. Plotki o projekcie powróciły jeszcze w 2021 roku, ale na nich się skończyło.Oryginał z 1988 roku opowiadał o młodym małżeństwie, które zginęło, ale pozostało uwięzione w swoim domu jako duchy. Dom, niestety, został sprzedany, zaś nowi właściciele panoszą się w nim, dokonując zmian, które małżonków są mocno nie w smak. Duchy decydują się przywołać obleśnego, natrętnego i irytującego Beetlejuice'a , który pozbędzie się niechcianych mieszkańców.