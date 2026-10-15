Tim Burton i Kazuo Ishiguro szykują film. Noblista napisze scenariusz

Tim Burton dopiero skończył zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Wednesday", a już ma na oku kolejny projekt. Jego współpracownikiem będzie tym razem Kazuo Ishiguro, laureat literackiej nagrody Nobla. Pisarz napisze scenariusz filmu dla reżysera.
O czym opowie film Tima Burtona i Kazuo Ishiguro?
Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły tajemniczego projektu. Wiadomo jedynie, że jego akcja ma rozgrywać się w Japonii po II wojnie światowej
. Ishiguro ma napisać oryginalny scenariusz
– tekst nie będzie adaptacją którejś z jego książek, już wydanych czy będących w przygotowaniu.
Na chwilę obecną film nie ma dystrybutora i nikt więcej nie jest zaangażowany w projekt.
Noblista Ishiguro
najbardziej znany jest jako autor powieści, część z których była ekranizowana. Na podstawie jego książek powstały "Okruchy dnia", "Nie opuszczaj mnie" i "Pejzaż w kolorze sepii"
. Na premierę czeka zaś "Klara i słońce
". Ishiguro
ma jednak w swoim dorobku również scenariusze. Napisał filmy "Najsmutniejsza muzyka świata" Guya Maddina
, "Biała hrabina" Jamesa Ivory'ego
i "Życie" Olivera Hermanusa
. Burton
ma w planach również nowy film animowany, trzecią część "Soku z żuka
" oraz remake "Ataku kobiety o 50 stopach wzrostu
". Zobaczymy, który z nich powstanie jako pierwszy.
"Klara i słońce" – zwiastun
Historia Klary (Jenna Ortega
), robota zasilanego energią słoneczną, stworzonego po to, by wspierać i towarzyszyć ludziom w ich codziennym życiu. Kiedy Klara poznaje Josie (Mia Tharia
), każda z nich od razu wyczuwa w drugiej pokrewną duszę. Josie ma trudną relację ze swoją matką (Amy Adams
), a to właśnie Klara zaczyna uzdrawiać rodzinę i wnosić światło do skomplikowanego świata Josie.