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Tim Burton i Kazuo Ishiguro szykują film. Noblista napisze scenariusz

Deadline, World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tim+Burton+i+Kazuo+Ishiguro+szykuj%C4%85+film.+Noblista+napisze+scenariusz-169135
Tim Burton i Kazuo Ishiguro szykują film. Noblista napisze scenariusz
źródło: Forum
autor: Berzane Nasser/ABACA
Tim Burton dopiero skończył zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Wednesday", a już ma na oku kolejny projekt. Jego współpracownikiem będzie tym razem Kazuo Ishiguro, laureat literackiej nagrody Nobla. Pisarz napisze scenariusz filmu dla reżysera.

O czym opowie film Tima Burtona i Kazuo Ishiguro? 




Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły tajemniczego projektu. Wiadomo jedynie, że jego akcja ma rozgrywać się w Japonii po II wojnie światowej.

Ishiguro ma napisać oryginalny scenariusz – tekst nie będzie adaptacją którejś z jego książek, już wydanych czy będących w przygotowaniu.

Na chwilę obecną film nie ma dystrybutora i nikt więcej nie jest zaangażowany w projekt.

Noblista Ishiguro najbardziej znany jest jako autor powieści, część z których była ekranizowana. Na podstawie jego książek powstały "Okruchy dnia", "Nie opuszczaj mnie" i "Pejzaż w kolorze sepii". Na premierę czeka zaś "Klara i słońce". Ishiguro ma jednak w swoim dorobku również scenariusze. Napisał filmy "Najsmutniejsza muzyka świata" Guya Maddina, "Biała hrabina" Jamesa Ivory'ego i "Życie" Olivera Hermanusa.
 
Burton ma w planach również nowy film animowany, trzecią część "Soku z żuka" oraz remake "Ataku kobiety o 50 stopach wzrostu". Zobaczymy, który z nich powstanie jako pierwszy.

"Klara i słońce" – zwiastun




Historia Klary (Jenna Ortega), robota zasilanego energią słoneczną, stworzonego po to, by wspierać i towarzyszyć ludziom w ich codziennym życiu. Kiedy Klara poznaje Josie (Mia Tharia), każda z nich od razu wyczuwa w drugiej pokrewną duszę. Josie ma trudną relację ze swoją matką (Amy Adams), a to właśnie Klara zaczyna uzdrawiać rodzinę i wnosić światło do skomplikowanego świata Josie.

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