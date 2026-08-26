Tim Curry nie żyje. Gwiazdor "The Rocky Horror Picture Show" miał 80 lat

Tim Curry, gwiazdor "The Rocky Horror Picture Show", zmarł we wtorek w Los Angeles. Miał 80 lat. Przyczyna zgonu nie została podana. Wiadomo jednak, że od 2012 roku aktor zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi po przebytym udarze.
Jego kariera trwała ponad 50 lat.
Tim Curry – historia kariery i najważniejsze roleTim Curry
urodził się 19 kwietnia 1948 roku w Grappenhall w hrabstwie Cheshire. Studiował anglistykę i teatr na University of Birmingham, a karierę rozpoczął w londyńskiej produkcji "Hair". To właśnie tam poznał Richarda O’Briena
, który przedstawił mu pomysł na "Rocky Horror
". Curry
przyjął rolę, która przyniosła mu światową sławę i na zawsze uczyniła go ikoną kina kultowego.
Początkowo "The Rocky Horror Picture Show
" okazała się klapą, jednak z czasem zdobyła status jednego z najważniejszych filmów kultowych.
"The Rocky Horror Picture Show
" zyskał drugie życie dzięki nocnym pokazom. Widzowie zaczęli przebierać się za bohaterów, wykrzykiwać dialogi, tańczyć podczas seansów i rzucać w ekran różnymi przedmiotami. W latach 90. film był regularnie wyświetlany w około 175 amerykańskich kinach. Jak zauważali krytycy, seans "Rocky Horror
" przestał być zwykłym pokazem filmowym i stał się osobnym przedstawieniem.
Tim Curry w "Rocky Horror Picture Show"
Sam Curry
obawiał się, że rola Franka N. Furtera na zawsze zdefiniuje jego karierę. Mimo to przez ponad pół wieku udowadniał, że jest znacznie bardziej wszechstronnym artystą. Pracował w teatrze, filmie, telewizji, muzyce i dubbingu. Za swoje role otrzymał między innymi Daytime Emmy, a także nominacje do Tony i Laurence Olivier Award.
Na dużym ekranie wystąpił między innymi w "Polowaniu na Czerwony Październik
", "Trzech muszkieterach
", "Kevinie samym w Nowym Jorku
" i "Aniołkach Charliego
". W telewizji stworzył również pamiętną kreację Pennywise’a w miniserialowej adaptacji "To
" Stephena Kinga z 1990 roku. Próbował też sił jako gwiazda seriali, jednak "Over the Top
" i "Family Affair
" zakończyły się po jednym sezonie.
Tim Curry w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku"
Curry był również cenionym aktorem głosowym. Użyczał głosu między innymi Kapitanowi Hakowi w animowanym "Piotruś Pan i piraci
", za co otrzymał Daytime Emmy. Pracował także przy takich produkcjach jak "Dolina paproci
" czy "Dzika rodzinka
". Po udarze w 2012 roku dubbing i praca przy animacjach oraz grach komputerowych stały się jego głównym zajęciem.
Aktor nie odciął się od swojej najsłynniejszej roli. W 2016 roku został narratorem telewizyjnego remake’u "Rocky Horror Picture Show: Zróbmy to jeszcze raz
", w którym Franka N. Furtera zagrała Laverne Cox
. W 2020 roku Curry ponownie wcielił się w tę postać podczas charytatywnego czytania "The Rocky Horror Show" zorganizowanego w Wisconsin w ramach kampanii prezydenckiej Joe Bidena.