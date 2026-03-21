Timothée Chalamet. Czy film o AI da mu upragnionego Oscara?
Timothée Chalamet ma na swoim koncie cztery nominacje do Oscarów (trzy aktorskie i jedną jako producent), ale samej statuetki wciąż nie dostał. Gwiazdor szuka więc kolejnej okazji do zmiany tej sytuacji. Czy pomoże mu w tym powieść laureata Pulitzera?

Timothée Chalamet ekranizuje "Plac zabaw"



Jak donosi portal Deadline, Timothée Chalamet jednym z producentów filmu "Playground". Ma również zagwarantowaną rolę w nim. Jednak gwiazdor z decyzją o występie wstrzyma się aż do momentu, kiedy będzie gotowy scenariusz. A scenarzysty ten projekt jeszcze nie ma.


"Playground" to ekranizacja powieści Richarda Powersa. W Polsce została wydana pod tytułem "Plac zabaw". Tak o fabule pisze polski wydawca:

Rafi i Todd pochodzą z dwóch różnych światów, ale spotkali się w elitarnej szkole średniej, gdzie połączyła ich pasja do gry planszowej liczącej trzy tysiące lat. Ich młode umysły zatraciły się w niej bez pamięci i to ona zdefiniowała przyszłość: Rafi oddał się literaturze, a Todd dokonał przełomowego odkrycia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Choć męska przyjaźń nie przetrwała, wiele lat później ich drogi znów się przecinają. Tym razem na wyspie Makatea w Polinezji Francuskiej – miejscu wybranym do rewolucyjnego dla ludzkości projektu autonomicznych miast. Wśród mieszkańców wyspy jest Ina – ukochana Raffiego, wychowana na Pacyfiku, oraz Evie, pionierka w nurkowaniu, która najlepiej czuje się na dnie oceanu.

Filmowa wersja powstanie dla Warner Bros. Wśród producentów jest też studio Brada Pitta Plan B.

Zwiastun filmu "Wielki Marty", którego gwiazdą i producentem był Timothée Chalamet<.h2>


Powiązane artykuły Timothée Chalamet

Czy Michael B. Jordan jest wart 18 milionów dolarów?

Najlepsze zdjęcia w polskim filmie. Znamy nominacje

Paul Thomas Anderson znów poprawił scenariusz filmu Martina Scorsesego

Nie żyje Nicholas Brendon, aktor znany z serialu "Buffy"

Listy. Nowa funkcja na Filmwebie

Wzruszają, ciekawią i przerażają. Najlepsi ekranowi kosmici

"Wielki Marty" w HBO Max. Data premiery ujawniona

