Timothée Chalamet. Czy film o AI da mu upragnionego Oscara?

Timothée Chalamet ma na swoim koncie cztery nominacje do Oscarów (trzy aktorskie i jedną jako producent), ale samej statuetki wciąż nie dostał. Gwiazdor szuka więc kolejnej okazji do zmiany tej sytuacji. Czy pomoże mu w tym powieść laureata Pulitzera?
Timothée Chalamet ekranizuje "Plac zabaw"
Jak donosi portal Deadline, Timothée Chalamet jednym z producentów filmu "Playground". Ma również zagwarantowaną rolę w nim. Jednak gwiazdor z decyzją o występie wstrzyma się aż do momentu, kiedy będzie gotowy scenariusz. A scenarzysty ten projekt jeszcze nie ma.
"Playground"
to ekranizacja powieści Richarda Powersa. W Polsce została wydana pod tytułem "Plac zabaw"
. Tak o fabule pisze polski wydawca: Rafi i Todd pochodzą z dwóch różnych światów, ale spotkali się w elitarnej szkole średniej, gdzie połączyła ich pasja do gry planszowej liczącej trzy tysiące lat. Ich młode umysły zatraciły się w niej bez pamięci i to ona zdefiniowała przyszłość: Rafi oddał się literaturze, a Todd dokonał przełomowego odkrycia w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Choć męska przyjaźń nie przetrwała, wiele lat później ich drogi znów się przecinają. Tym razem na wyspie Makatea w Polinezji Francuskiej – miejscu wybranym do rewolucyjnego dla ludzkości projektu autonomicznych miast. Wśród mieszkańców wyspy jest Ina – ukochana Raffiego, wychowana na Pacyfiku, oraz Evie, pionierka w nurkowaniu, która najlepiej czuje się na dnie oceanu.
Filmowa wersja powstanie dla Warner Bros. Wśród producentów jest też studio Brada Pitta
Plan B.
