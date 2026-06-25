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Timothée Chalamet gwiazdą nowego filmu Darrena Aronofsky'ego?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Timoth%C3%A9e+Chalamet+i+Dwayne+Johnson+zagraj%C4%85+w+%22Breakthrough%22+Darrena+Aronofsky%27ego-167267
Timothée Chalamet gwiazdą nowego filmu Darrena Aronofsky'ego?
źródło: Getty Images
autor: Dustin Satloff
W sieci pojawiły się doniesienia, że Timothée Chalamet może dołączyć do obsady nowego filmu Darrena Aronofsky’ego pt. "Breakthrough". Projekt powstaje dla A24 i ma być psychologicznym thrillerem osadzonym w realiach południowej Kalifornii z początku lat 2000.

Chalamet spotka się na planie z Dwayne'em Johnsonem?



GettyImages-2270886367.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Według przecieków od DanielaRPK Chalamet miałby zagrać główną rolę młodego, zagubionego mężczyzny, który trafia pod wpływ charyzmatycznego i manipulacyjnego guru. W tę postać wcielić się ma Dwayne Johnson, który – jeśli informacje się potwierdzą – wystąpi w nietypowej dla siebie roli drugoplanowej.

Film "Breakthrough" określany jest jako psychologiczny thriller. Scenariusz napisał debiutujący w pełnym metrażu Zeke Goodman. Johnson był już wcześniej związany z projektem, jednak dopiero ewentualne dołączenie Chalameta miałoby nadać produkcji ostateczny kształt. Na ten moment brak jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony twórców czy wytwórni.

Równolegle pojawiły się doniesienia, że Chalamet jest również łączony z innym projektem - "Lupin the Third" przygotowywanym przez Warner Bros. Producentem filmu ma być David Heyman, znany z serii "Harry Potter", jednak na ten moment nie wiadomo, kto zajmie się reżyserią ani scenariuszem. Produkcja oparta ma być na przygodach francuskiego złodzieja Arsène’a Lupina III.

Według źródeł Chalamet rozważnie dobiera nowe projekty i nie spieszy się z podpisywaniem nowych projektów. Ostatnio mogliśmy go oglądać m.in. w "Wielkim Martym", który przyniósł mu nominację do Oscara. Darren Aronofsky, który miałby stanąć za kamerą "Breakthrough", niedawno zrealizował dobrze przyjęty film "Złodziej z przypadku". 

"Złodziej z przypadku" - zwiastun



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