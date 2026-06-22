"Not Alone": Timothée Chalamet i Selena Gomez znowu razem na ekranie?

Wczorajsze publikowane w social mediach zapowiedzi Timothéego Chalameta nie okazały się kłamstwem. Jak donosi dziś portal Variety, sam "Wielki Marty" zaangażuje się w nowy projekt studia Illumination obok gwiazdy sceny i wielkiego ekranu Seleny Gomez. Film z ich udziałem będzie nosił tytuł "Not Alone".
"Not Alone" – co wiemy o filmie?
Obecność na ekranie obu sław młodego pokolenia okaże się jednak wyłącznie częściowa. Mówiąc dokładniej – głosowa, jako że wytwórnia Illumination będzie odpowiadała za stworzenie pełnometrażowego filmu animowanego. Dla Chalameta
będzie to debiut w roli aktora dubbingowego, z kolei Selena Gomez
powróci do komfortowej dla siebie przestrzeni pracy. W przeszłości użyczała już swojego głosu na potrzeby serii "Artur i Minimki
", "Hotel Transylwania
" czy produkcji "Doktor Dolittle
".
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Produkcja studia odpowiedzialnego za sukces "Minionków
" i "Super Mario Bros.
" zapowiadana jest jako familijna propozycja z gatunku science fiction. "Not Alone" opowie historię mechanika Joego (Chalamet
) i astro-botaniczki Fran (Gomez
) przygotowujących się do inauguracyjnego startu nowej, rewolucyjnej rakiety, napędzanej w pełni roślinnym paliwem. Gdy powoli zaczyna rodzić się pomiędzy nimi silne uczucie, w domu Joego schronienie niespodziewanie znajduje... trójka niesfornych przybyszów z innej planety ściganych przez kosmiczną policję. Ważna dla dwójki Ziemian rakieta może stać się dla kosmitów szansą na bezpieczny powrót do domu.
Troje ufoludków zostanie zdubbingowanych przez Roba Brydona
("Barbie
"), Jamiego Demetriou
("Jay Kelly
") oraz Diane Morgan
(serial "Świat oczami Cunk
"). Kosmicznego oficera Zandro zagra z kolei pamiętany z "Terapii bez trzymanki
" i "Teda Lasso
" Brett Goldstein
. W oryginalnej wersji językowej widzowie będą mogli również usłyszeć głosy Allison Janney
(Oscar za film "Jestem najlepsza. Ja, Tonya
") oraz Lamorne'a Morrisa
("Spider-Noir
"). Na tę chwilę oczywiście nie wiadomo, czyim głosem postacie przemówią w naszych rodzimych kinach.
Plakat filmu "Not Alone"
Produkcja "Not Alone" wyjdzie spod skrzydeł stałych współpracowników wytwórni Illumination, a więc ludzi doświadczonych pracą przy ich największych franczyzach. Reżyserami projektu zostaną Eric Guillon
, Claire Dodgson
i Jonathan Del Val
. Cała trójka była mocno zaangażowana w sukces uniwersum "Minionków
", pracując jako współreżyserzy, montażyści i twórcy filmowych projektów. Premiera "Not Alone" zapowiedziana została na 16 kwietnia 2027 roku.
"Minionki i straszydła" – zwiastun filmu