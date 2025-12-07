Newsy Timothée Chalamet robi show w Brazylii, promując "Wielkiego Marty'ego"
Timothée Chalamet i Josh Safdie są obecni na brazylijskim CCXP (Comic Con Experience), gdzie promują swój najnowszy film "Wielki Marty" – a Chalamet w typowy dla siebie sposób robi to w widowiskowym stylu. Aktor wszedł na scenę przy "Crank That" i od razu porwał publiczność, której spodobało się, że ma na sobie kurtkę w barwach brazylijskiej flagi.


Kulminacją występu był moment, gdy jedna z uczestniczek wręczyła mu… brazylijską flagę z jego twarzą. Chalamet bez wahania zarzucił ją na ramiona i usiadł do rozmowy o filmie. 

Jeśli nie lubicie dobrych filmów, to nie idźcie na "Wielkiego Marty'ego" – zażartował.

Podczas panelu opowiedział o swoim bohaterze – Martym Mauserze, nowojorskim pingpongiście z lat 50. 

Marty przypomina mi, żeby marzyć, wierzyć w siebie i nie bać się opinii innych. A jeśli masz okazję zatańczyć do "Crank That" w São Paulo… no to wiadomo – powiedział. 


"Wielki Marty" – polska premiera w styczniu 2026


"Wielki Marty" to pierwszy projekt reżysera Josha Safdiego, od kiedy zdecydował się zakończyć długoletnią współpracę kreatywną ze swoim bratem, Bennym. Za scenariusz odpowiada Ronald Bronstein, z którym reżyser pracował już przy filmach "Good Time" i "Nieoszlifowane diamenty".

Punktem wyjścia dla fabuły jest życiorys Marty'ego Reismana, gracza tenisa stołowego. Nie będzie to jednak klasyczna sportowa biografia, lecz komedia przygodowa w duchu "Wilka z Wall Street" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz". Pierwszy zwiastun przywołuje również ducha Świąt. Nic w tym dziwnego, bo amerykańska premiera planowana jest na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

W obsadzie są także: Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara i Fran Drescher.

Sam Safdie określił historię jako opowieść o "hardcore’owym marzycielu" i o tym, jak świat próbuje zabić każde marzenie, które nie mieści się w normach.

"Wielki Marty" – zobacz zwiastun




