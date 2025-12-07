Timothée Chalamet robi show w Brazylii, promując "Wielkiego Marty'ego"

Timothée Chalamet i Josh Safdie są obecni na brazylijskim CCXP (Comic Con Experience), gdzie promują swój najnowszy film "Wielki Marty" – a Chalamet w typowy dla siebie sposób robi to w widowiskowym stylu. Aktor wszedł na scenę przy "Crank That" i od razu porwał publiczność, której spodobało się, że ma na sobie kurtkę w barwach brazylijskiej flagi.
Kulminacją występu był moment, gdy jedna z uczestniczek wręczyła mu… brazylijską flagę z jego twarzą. Chalamet
bez wahania zarzucił ją na ramiona i usiadł do rozmowy o filmie. Jeśli nie lubicie dobrych filmów, to nie idźcie na "Wielkiego Marty'ego" –
zażartował.
Podczas panelu opowiedział o swoim bohaterze – Martym Mauserze, nowojorskim pingpongiście z lat 50. Marty przypomina mi, żeby marzyć, wierzyć w siebie i nie bać się opinii innych. A jeśli masz okazję zatańczyć do "Crank That" w São Paulo… no to wiadomo
– powiedział.
"Wielki Marty" – polska premiera w styczniu 2026
"Wielki Marty
" to pierwszy projekt reżysera Josha Safdiego
, od kiedy zdecydował się zakończyć długoletnią współpracę kreatywną ze swoim bratem, Bennym
. Za scenariusz odpowiada Ronald Bronstein
, z którym reżyser pracował już przy filmach "Good Time
" i "Nieoszlifowane diamenty
".
Punktem wyjścia dla fabuły jest życiorys Marty'ego Reismana, gracza tenisa stołowego. Nie będzie to jednak klasyczna sportowa biografia, lecz komedia przygodowa w duchu "Wilka z Wall Street
" oraz "Złap mnie, jeśli potrafisz
". Pierwszy zwiastun przywołuje również ducha Świąt. Nic w tym dziwnego, bo amerykańska premiera planowana jest na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
W obsadzie są także: Gwyneth Paltrow
, Odessa A'zion
, Kevin O'Leary
, Tyler Okonma
, Abel Ferrara
i Fran Drescher
.
Sam Safdie
określił historię jako opowieść o "hardcore’owym marzycielu" i o tym, jak świat próbuje zabić każde marzenie, które nie mieści się w normach.