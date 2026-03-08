Timothée Chalamet w ogniu krytyki. Poszło o balet i operę

Timothée Chalamet w tarapatach. Nominowany do Oscara aktor zraził właśnie do siebie mnóstwo osób, nazywając balet i operę dziedzinami sztuki, którymi nie interesuje się publiczność. Co konkretnie powiedział Chalamet? TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Chalamet lekceważąco o balecie i operze
Getty Images © Wiktor Szymanowicz
Wypowiedź Chalameta
pochodzi z rozmowy, jaką odbył aktor z Matthew McConaugheyem
na Uniwersytecie Teksańskim. Nie chcę pracować w balecie albo operze czy rzeczach, o których mówi się "hej, utrzymajmy to przy życiu, chociaż nikogo to już nie obchodzi"
, powiedział Chalamet
. Wyrazy szacunku dla wszystkich ludzi baletu i opery
, szybko dodał, ale było już za późno. Właśnie straciłem 14 centów w oglądalności. Właśnie wypaliłem do kogoś bez powodu.
Słowa aktora spotkały się z krytyką ze strony gwiazd sceny, ludzi opery i zespołów baletowych. Jeśli już, w świecie, gdzie AI zmienia kino szybciej niż uświadamia sobie większość osób, niezapośredniczona ludzka obecność baletu i opery staje się bardziej, a nie mniej ważna. Mam nadzieję, że on znajdzie swoją drogę do teatru
, skomentował choreograf Martin Chaix. Ponad 200 tysięcy osób uczestniczyło w naszych występach, doświadczając potęgi baletu. Nasze posty w social mediach zebrały 65 milionów reakcji
, czytamy na Instagramie English National Ballet. Balet nie tylko wciąż żyje, ale ma się świetnie.
Opera w Seattle z kolei wykorzystała słowa aktora jako okazję marketingową. Na Instagramie instytucji opublikowano następującą wiadomość: Mamy do powiedzenia tyle: użyj kodu promocyjnego TIMOTHEE, żeby zaoszczędzić 14% na wybranych biletach na "Carmen" w najbliższy weekend. Timmy, też możesz go użyć
.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o "Wielkim Martym"
"Wielki Marty" – zwiastun