Nakaz aresztowania zdobywcy nagrody Emmy

Policja z Albuquerque (Nowy Meksyk) wystawiła nakaz aresztowania Timothy'ego Busfielda. Stawiane są mu poważne zarzuty przemocy seksualnej wobec dzieci.
Timothy Busfield trafi do aresztu za czyny na planie "Pani sprzątająca" Timothy Busfield
to amerykański aktor i reżyser. Największą sławę przyniósł mu serial "thirtysomething
". Za rolę w nim otrzymał kilka nominacji do Nagród Emmy, jedną z nich zamienił nawet na statuetkę.
Nakaz aresztowania dotyczy sprawy sprzed kilku lat. Chodzi o molestowanie i niestosowne zachowanie Busfielda
na planie serialu "Pani sprzątająca
". Busfield
był jednym z reżyserów tego show.
Policja rozpoczęła śledztwo jeszcze w 2024 roku
, kiedy to zgłosił się zaniepokojony lekarz ze szpitala uniwersyteckiego w Nowym Meksyku. Policja przeprowadziła rozmowy z rodzicami dzieci, które pracowały przy serialu "Pani sprzątająca
". Zaniepokojeni rodzice, kiedy dowiedzieli się, że o Busfieldzie
mówi się, że dotyka w nieodpowiedni sposób kobiety, zapytali dzieci, czy kiedykolwiek ktokolwiek dotykał ich w sposób, który sprawiał, że czuli się niekomfortowo. Dzieci miały odpowiedzieć: "Tak jak robił to wujek Tim" (podobno Busfield
chciał, żeby dzieci zwracały się do niego jako Wujek Tim). W 2025 roku wewnętrzne śledztwo w sprawie Busfielda przeprowadził Warner Bros.
po anonimowym zgłoszeniu zdarzenia, do którego miało dojść na planie serialu "Pani sprzątająca
" w grudniu 2024 roku. Szczegóły wyników tego śledztwa nie zostały podane do publicznej wiadomości.
Prawnicy Busfielda
na razie nie wydali oświadczenia w tej sprawie.