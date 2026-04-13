To "Euforia" czy "Breaking Bad"? Pierwsze wrażenia z 3. sezonu. Recenzja

"Euforia" wróciła, ale czy to wciąż ta sama "Euforia"? W najnowszej odsłonie programu "Serial Killers" Marcin Tarkowski i Jakub Popielecki zastanawiają się, jak serial Sama Levinsona z Zendayą, Sydney Sweeney oraz Jacobem Elordim zmieniał się przez lata. Oceniają też pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Co im się podobało, a co nie? Zobaczcie!    

Pierwszy odcinek trafił na HBO Max dziś, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień. Finał sezonu zaplanowano na 1 czerwca, kiedy widzowie zobaczą ósmy, zamykający rozdział odcinek.

Choć powrót serialu cieszy, nad nową odsłoną unosi się też cień pożegnania. Zendaya, czyli ekranowa Rue, w jednym z wywiadów zasugerowała, że trzeci sezon może być ostatnim w historii produkcji. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ

colman-domingo-zendaya (1).jpg


Przypomnijmy, że przez okres pomiędzy drugim a trzecim sezonem "Euforii" sporo zmieniło się u bohaterów serialu. Rue (Zendaya) znajduje się teraz w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, bardzo starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.

