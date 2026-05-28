To będzie najlepszy Dzień Dziecka ever! Serio! "Drzewo magii" od jutra w kinach w całej Polsce

Już 29 maja do kin w całej Polsce zawita "Drzewo Magii", familijna przygoda pełna humoru, wzruszeń i niezwykłej magii, która zachwyci zarówno najmłodszych widzów, jak i dorosłych. To idealna propozycja na wspólne świętowanie Dnia Dziecka i podróż do świata, w którym wyobraźnia nie zna granic!
Film jeszcze przed premierą podbił serca krytyków i widzów na całym świecie, zdobywając aż 91% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. Zagraniczne media zgodnie podkreślają jego ciepło, wyjątkowy humor i niesamowity klimat pełen fantastycznych przygód. Recenzenci porównują atmosferę filmu do kultowych światów Narnii i Shire, chwaląc twórców za stworzenie historii, która bawi, wzrusza i przypomina, jak ważne są dziecięca ciekawość oraz siła wyobraźni.
Historia opowiada o rodzinie, która przeprowadza się na angielską prowincję. Dzieci początkowo nie są zachwycone brakiem Wi-Fi i elektronicznych gadżetów, ale wszystko zmienia się, gdy podczas leśnych wypraw odkrywają tajemnicze drzewo zamieszkane przez ekscentryczne magiczne stworzenia. Każda wspinaczka prowadzi do niezwykłych krain pełnych niespodzianek, emocji i niezapomnianych przygód.
"Drzewo Magii
" to kino familijne pełne serca, śmiechu i magii, które przypomina, że najpiękniejsze przygody zaczynają się wtedy, gdy odłożymy telefony i damy ponieść się magii. Zjawiskowa podróż poza granice wyobraźni tylko w kinach od 29 maja!
Nowy spot filmu "Drzewo magii"
