To dlatego David Corenswet dostał rolę Supermana. Zobaczcie, jak wyglądał casting

W jaki sposób David Corenswet dostał rolę Supermana? Właśnie uchylono rąbka tajemnicy. Do sieci trafiło nagranie, które aktor przygotował na casting do filmu Jamesa Gunna. Zobaczcie, czym kupił sobie przychylność reżysera.
Tak wyglądał casting na Supermana
W opublikowanym w sieci klipie z castingowej taśmy David Corenswet
przedstawia się do kamery, podaje swój wzrost, po czym wciela się w Clarka Kenta i odgrywa scenkę rozmowy z Lois Lane
, której linijki czyta żona aktora, Julia Warner. Zobaczcie sami:
James Gunn
przyznał swego czasu w jednym z wywiadów, że od samego początku miał wrażenie, że Corenswet jest właściwym aktorem do roli Supermana. James powiedział mi, że jedna rzecz, która go początkowo zaskoczyła i miała duże znaczenie, to fakt, że wniosłem element humoru do tej pierwszej sceny
, przyznał sam Corenswet
w innym wywiadzie. Odruchowo zagrałem to w tonie filmów, na których dorastałem, "Deszczowej piosenki" i "Dziewczyny Piętaszka" czy filmów z Fredem Astaire'em i Ginger Rogers. Mam na myśli ten timing, sposób mówienia i rodzaj humoru. Okazało się, że to coś, czego szukał.
"Superman
" to pierwszy pełnometrażowy film fabularny z nowego ekranowego uniwersum DC Comics. Tytułowy bohater musi pogodzić swoje kosmiczne dziedzictwo z Kryptona z ludzkim wychowaniem. Jako uosobienie prawdy i sprawiedliwości szybko przekonuje się jednak, że świat postrzega te wartości jako przestarzałe.
Główną rolę w filmie zagrał David Corenswet
. Partnerują mu Rachel Brosnahan
, Nicholas Hoult
, Skyler Gisondo
, Zlatko Buric
i Sara Sampaio
.
Zwiastun filmu "Superman"