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To dlatego Fincher porzuca Netfliksa? Konflikt o "Cliffa Bootha" z Danem Linem

World of Reel / autor: /
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To dlatego Fincher porzuca Netfliksa? Konflikt o &quot;Cliffa Bootha&quot; z Danem Linem
źródło: Forum
autor: AA/ABACA
Dwa tygodnie temu gruchnęła informacja o tym, że David Fincher kończy współpracę z platformą Netflix. Teraz na jaw wychodzą kulisy tej decyzji. Wygląda na to, że reżyser postanowił pożegnać serwis streamingowy po konflikcie z szefem działu filmowego, Danem Linem.
   

Kulisy odejścia Finchera z Netfliksa 




Już w sierpniu docierały do nas pogłoski, że Fincher nie był zadowolony z tego, jak wyszły zdjęcia do "Dalszych perypetii Cliffa Bootha", i nalegał na kosztowne dokrętki. Netflix mu odmówił, zgadzając się jedynie na kilka dni dodatkowych zdjęć. To z tego względu film ominął jesienne festiwale: dokrętki wymagały udziału Brada Pitta oraz ponownej budowy dużych scenografii i produkcja po prostu nie była gotowa na czas.
   
Fincher słynie ze swoich wymagań i od lat współpracował z Netfliksem właśnie dlatego, że platforma szła mu na rękę. Sytuacja zmieniła się jednak w kwietniu 2024 roku, kiedy kierownictwo nad działem filmowym serwisu przejął Dan Lin. Jego poprzednik, Scott Stuber, wydawał dużo i to pod jego okiem Fincher nakręcił "Manka" oraz "Zabójcę". Lin zmniejszył jednak filmową produkcję Netfliksa o połowę.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" i tak nie są tanim filmem. Pitt zarobił za tytułową rolę 40 milionów dolarów, a Fincher i Quentin Tarantino – po 20 milionów odpowiednio za reżyserię i scenariusz. Całkowity budżet ma wynosić ponad 200 milionów dolarów.

Co ciekawe, Fincher to nie jedyny pierwszoligowy twórca, który miał ostatnio problemy z Linem. Dopiero co pisaliśmy o napięciu między szefem studia a Gretą Gerwig przy produkcji widowiska "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja". Ben Affleck, który właśnie nakręcił dla Netfliksa "Zwierzęta", podobno nie znosi Lina.

Na to wszystko nakłada się wiadomość o niedawnych zwolnieniach w Netfliksie: pracę w platformie straciło właśnie tysiąc osób. Lin zachował posadę, możliwe jednak, że jego przyszłość zależy od losu "Cliffa Bootha" i "Narnii".

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" zadebiutują w amerykańskich kinach IMAX 25 listopada, a 23 grudnia pojawią się na platformie Netflix.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" – zwiastun




Opowieść o dalszych losach Cliffa Bootha, który po skończeniu swojej kariery kaskadera decyduje się zostać fixerem w Hollywood.

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