To dlatego Fincher porzuca Netfliksa? Konflikt o "Cliffa Bootha" z Danem Linem

Dwa tygodnie temu gruchnęła informacja o tym, że David Fincher kończy współpracę z platformą Netflix. Teraz na jaw wychodzą kulisy tej decyzji. Wygląda na to, że reżyser postanowił pożegnać serwis streamingowy po konflikcie z szefem działu filmowego, Danem Linem.
Kulisy odejścia Finchera z Netfliksa
Już w sierpniu docierały do nas pogłoski, że Fincher nie był zadowolony z tego, jak wyszły zdjęcia do "Dalszych perypetii Cliffa Bootha", i nalegał na kosztowne dokrętki. Netflix mu odmówił, zgadzając się jedynie na kilka dni dodatkowych zdjęć.
To z tego względu film ominął jesienne festiwale: dokrętki wymagały udziału Brada Pitta
oraz ponownej budowy dużych scenografii i produkcja po prostu nie była gotowa na czas. Fincher
słynie ze swoich wymagań i od lat współpracował z Netfliksem właśnie dlatego, że platforma szła mu na rękę. Sytuacja zmieniła się jednak w kwietniu 2024 roku, kiedy kierownictwo nad działem filmowym serwisu przejął Dan Lin.
Jego poprzednik, Scott Stuber, wydawał dużo i to pod jego okiem Fincher
nakręcił "Manka
" oraz "Zabójcę
". Lin zmniejszył jednak filmową produkcję Netfliksa o połowę.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha
" i tak nie są tanim filmem. Pitt
zarobił za tytułową rolę 40 milionów dolarów, a Fincher
i Quentin Tarantino
– po 20 milionów odpowiednio za reżyserię i scenariusz. Całkowity budżet ma wynosić ponad 200 milionów dolarów.
Co ciekawe, Fincher to nie jedyny pierwszoligowy twórca, który miał ostatnio problemy z Linem
. Dopiero co pisaliśmy
o napięciu między szefem studia a Gretą Gerwig
przy produkcji widowiska "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja
". Ben Affleck
, który właśnie nakręcił dla Netfliksa "Zwierzęta
", podobno nie znosi Lina.
Na to wszystko nakłada się wiadomość o niedawnych zwolnieniach w Netfliksie: pracę w platformie straciło właśnie tysiąc osób
. Lin zachował posadę, możliwe jednak, że jego przyszłość zależy od losu "Cliffa Bootha
" i "Narnii
".
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha
" zadebiutują w amerykańskich kinach IMAX 25 listopada, a 23 grudnia pojawią się na platformie Netflix.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" – zwiastun
Opowieść o dalszych losach Cliffa Bootha, który po skończeniu swojej kariery kaskadera decyduje się zostać fixerem w Hollywood.