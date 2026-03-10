To ich życie. Filmowa biografia Bon Jovi w drodze

Przygotujcie się na natapirowane włosy i gitarowe solówki, bo na ekrany zmierza filmowa biografia Bon Jovi. Jak podaje Deadline, w projekt będzie zaangażowany lider zespołu Jon Bon Jovi. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Filmowa biografia Bon Jovi w drodze
Niezatytułowany projekt ma opowiedzieć o początkach zespołu. Dziś ma on na koncie ponad 130 milionów sprzedanych albumów i został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame oraz Songwriters Hall of Fame. Nad scenariuszem pracuje Cody Brotter
, a obowiązki producentów przypadły Kevinowi J. Walshowi
i Gothamowi Choprze
, który pracował już przy poświęconym zespołowi czteroodcinkowym dokumencie "Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi
". Produkcją interesowały się liczne studia filmowe. Prawa do niej zdobył Universal.
Getty Images © Theo Wargo
Jon Bon Jovi i Gotham Chopra na specjalnym pokazie serialu "Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi"
Założony przez Jona Bon Joviego
zespół zadebiutował wydanym w 1984 roku albumem "Bon Jovi", który w Stanach Zjednoczonych pokrył się platyną. Pozycję grupy ugruntowały kolejne płyty – "7800° Fahrenheit" i "Slippery When Wet" (to właśnie o pracach nad tym przełomowym albumem ma opowiedzieć film). W ciągu kolejnych dekad Bon Jovi
wydał takie albumy jak "New Jersey", "Keep the Faith", "These Days", "Crush", "Bounce", "Have a Nice Day" czy "Lost Highway". Zostały one równie gorąco przyjęte przez fanów, a takie hity jak "It's My Life", "Livin' On a Prayer", "You Give Love a Bad Name", "Bed of Roses" czy "Always" długo okupywały listy przebojów.
Z jakich filmów znamy Jona Bon Joviego?Jon Bon Jovi
zagrał w takich filmach jak "Księżyc i Valentino
", "Podaj dalej
", "U-571
", "Kłamstwo
" czy "Sylwester w Nowym Jorku
". Sympatię widzów przyniosła mu też rola Victora Morrisona w serialu "Ally McBeal
".
