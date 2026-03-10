Newsy Filmy To ich życie. Filmowa biografia Bon Jovi w drodze
To ich życie. Filmowa biografia Bon Jovi w drodze

Deadline
To ich życie. Filmowa biografia Bon Jovi w drodze
Przygotujcie się na natapirowane włosy i gitarowe solówki, bo na ekrany zmierza filmowa biografia Bon Jovi. Jak podaje Deadline, w projekt będzie zaangażowany lider zespołu Jon Bon Jovi.

Filmowa biografia Bon Jovi w drodze


Niezatytułowany projekt ma opowiedzieć o początkach zespołu. Dziś ma on na koncie ponad 130 milionów sprzedanych albumów i został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame oraz Songwriters Hall of Fame. Nad scenariuszem pracuje Cody Brotter, a obowiązki producentów przypadły Kevinowi J. Walshowi i Gothamowi Choprze, który pracował już przy poświęconym zespołowi czteroodcinkowym dokumencie "Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi". Produkcją interesowały się liczne studia filmowe. Prawa do niej zdobył Universal.

Jon Bon Jovi i Gotham Chopra na specjalnym pokazie serialu "Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi"

Założony przez Jona Bon Joviego zespół zadebiutował wydanym w 1984 roku albumem "Bon Jovi", który w Stanach Zjednoczonych pokrył się platyną. Pozycję grupy ugruntowały kolejne płyty – "7800° Fahrenheit" i "Slippery When Wet" (to właśnie o pracach nad tym przełomowym albumem ma opowiedzieć film). W ciągu kolejnych dekad Bon Jovi wydał takie albumy jak "New Jersey", "Keep the Faith", "These Days", "Crush", "Bounce", "Have a Nice Day" czy "Lost Highway". Zostały one równie gorąco przyjęte przez fanów, a takie hity jak "It's My Life", "Livin' On a Prayer", "You Give Love a Bad Name", "Bed of Roses" czy "Always" długo okupywały listy przebojów.

Z jakich filmów znamy Jona Bon Joviego?


Jon Bon Jovi zagrał w takich filmach jak "Księżyc i Valentino", "Podaj dalej", "U-571", "Kłamstwo" czy "Sylwester w Nowym Jorku". Sympatię widzów przyniosła mu też rola Victora Morrisona w serialu "Ally McBeal". 

Zobacz zwiastun "Michaela"


Już w kwietniu na ekrany trafi "Michael", czyli filmowa biografia Michaela Jacksona. W legendarnego króla popu wcielił się jego bratanek – Jaafar Jackson. Zobaczcie zwiastun: 


