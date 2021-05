To już pewne: Michael Jordan w "Kosmicznym meczu 2"!

W wywiadzie dla Access Hollywood grający w " Kosmicznym Meczu: Nowej Erze Don Cheadle potwierdził, że w filmie wystąpi także Michael Jordan - przyznał aktor, któremu w " Nowej Erze " przypadła rola złoczyńcy - złośliwej sztucznej inteligencji AI-G Rhythm. Jordan był gwiazdą oryginalnego " Kosmicznego Meczu ". Film trafił do kin w 1996 roku, zarabiając na całym świecie 250 milionów dolarów. W nakręconej ćwierć wieku później kontynuacji pierwsze skrzypce odgrywa inny wybitny koszykarz, LeBron James Fabuła sequela prezentuje się następująco: LeBron i jego młodszy syn Dom zostają uwięzieni w przestrzeni cyfrowej przez zbuntowaną sztuczną inteligencję. Sportowiec musi bezpiecznie wrócić z synem do domu, prowadząc Bugsa Lolę i całą paczkę notorycznie niezdyscyplinowanych bohaterów Looney Tunes do zwycięstwa na koszykarskim parkiecie z drużyną cyfrowych mistrzów, stworzonych przez sztuczny umysł. Takiej parady gwiazd profesjonalnej koszykówki jeszcze nie widzieliście. Tunes kontra Goons to mecz o najwyższą stawkę, który odmieni relację LeBrona z synem i udowodni, jaką moc ma zwykłe bycie sobą. Gotowe do akcji animki odrzucają konwencję, wykorzystują swoje wyjątkowe talenty, i zaskakują nawet samego "Króla" Jamesa, rozgrywając mecz po swojemu.Polską premierę filmu zaplanowano na 14 lipca.