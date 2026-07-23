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To już pewne! Ridley Scott poszuka skarbu piratów. Hugh Jackman jedną z gwiazd

The Hollywood Reporter / autor: /
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To już pewne! Ridley Scott poszuka skarbu piratów. Hugh Jackman jedną z gwiazd
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
W czerwcu informowaliśmy o kolejnym filmowym pomyśle Ridleya Scotta. Reżyser chce nakręcić "Treasure Island", czyli ekranizację słynnej powieści Roberta Louisa Stevensona "Wyspa skarbów". Wygląda na to, że ten projekt trafi do realizacji. Scott znalazł wytwórnię chętną wyłożyć na film pieniądze. Tą wytwórnią jest Sony.

Ridley Scott kręci "Wyspę skarbów"



Jeśli dojdzie do podpisania kontraktu, to będzie to pierwszy film Scotta dla Sony od dekady, kiedy to TriStar Pictures było jednym z producentów biograficznego dramatu "Wszystkie pieniądze świata".

Scenarzystą "Treasure Island" jest Jack Thorne, autor serialu "Dojrzewanie" i cyklu "Enola Holmes". Projekt ma już nawet jedną gwiazdę. To Hugh Jackman, którego ostatnio mogliśmy oglądać w filmach "Robin Hood: Koniec legendy" i "Sprawiedliwość owiec".


Nowa "Wyspa skarbów" ma być świeżym spojrzeniem na jedną z najbardziej znanych historii przygodowych wszech czasów. Fabuła opowiada o młodym chłopcu Jimie Hawkinsie, który odkrywa mapę prowadzącą do legendarnego skarbu. Wyrusza następnie w niebezpieczną podróż morską, by zdobyć ukrytą fortunę, lecz szybko zostaje wciągnięty w śmiertelną rozgrywkę z charyzmatycznym i bezwzględnym piratem Długim Johnem Silverem. 

Opublikowana po raz pierwszy w 1883 roku "Wyspa skarbów" sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie i została przetłumaczona na przeszło 50 języków. Do dziś pozostaje jedną z najczęściej adaptowanych powieści przygodowych w historii

Ridley Scott o ostatnich miesiącach zapowiedział wiele projektów filmowych. Fakt, że Sony chce sfinansować produkcję "Treasure Island", daje nadzieję, że przynajmniej ten dojdzie do skutku. Tymczasem już wkrótce w kinach zobaczymy inny film Scotta - "Gwiazdozbiór Psa".

Zwiastun filmu "Gwiazdozbiór Psa"




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