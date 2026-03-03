To koniec "Palm Royale"? Jest decyzja Apple TV

W połowie stycznia na Apple TV zakończyła się emisja drugiego sezonu komedii "Palm Royale". Teraz serwis podjął decyzję w sprawie przyszłości produkcji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
To koniec "Palm Royale". Apple TV kasuje serial po dwóch sezonach
Portal Variety ma złą wiadomość dla fanów "Palm Royale
": Apple TV podjęło decyzję o skasowaniu serialu Abe'a Sylvii
. Oznacza to, że drugi sezon, którego emisja zakończyła się w połowie stycznia tego roku, jest zarazem ostatnim. Przyczyny decyzji nie zostały ujawnione.
Laura Dern, Mindy Cohn, Amber Chardae Robinson i Julia Duuffy w serialu "Palm Royale"
Serial, luźno oparty na książce Juliet McDaniel
"Mr. and Mrs. American Pie", zadebiutował na platformie w marcu 2024 roku. W tym samym roku był nominowany do 11 nagród Emmy, m.in. dla najlepszego serialu komediowego oraz najlepszej aktorki pierwszo- (Kristen Wiig
) i drugoplanowej (Carol Burnett
). Zdobył jedną statuetkę – za najlepszy oryginalny temat muzyczny (dla Jeffa Toyne'a
).
Zobacz zwiastun "Palm Royale"
W "Palm Royale
" Wiig
wcielała się w Maxine Dellacorte-Simmons, aspirującej do wyższych sfer kobiety, która chce stać się częścią śmietanki towarzyskiej Palm Beach. Zobaczcie zwiastun drugiego sezonu: