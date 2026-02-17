To koniec "Zakłamania". Showrunnerka nie kłamie

Serial "Zakłamanie" oficjalnie dobiega końca. Showrunnerka Meaghan Oppenheimer ogłosiła, że debiutujący dziś finał 3. sezonu na platformie Hulu będzie jednocześnie ostatnim odcinkiem całej serii.
"Zakłamanie" – 3. sezon kończy serię
Twórczyni przyznała w mediach społecznościowych, że taki finał był planowany od początku. Choć entuzjastyczne reakcje widzów na trzeci sezon skłoniły ekipę do rozważenia dalszej kontynuacji, ostatecznie uznano, że historia Lucy i Stephena osiągnęła naturalne zakończenie. Najważniejsze – jak podkreśliła Oppenheimer
– było utrzymanie jakości i zamknięcie opowieści w przemyślany sposób, zamiast przeciągania jej na siłę.
O czym opowiada serial "Zakłamanie"?
Serial "Zakłamanie
" opowiada o burzliwej, toksycznej relacji Lucy Albright (w tej roli Grace Van Patten
) i Stephena DeMarco (Jackson White
), która z niewinnego romansu szybko zamienia się w spiralę manipulacji, sekretów i emocjonalnych gier. W ich dramat wplątani są także przyjaciele ze studiów, zmagający się z własnymi chaotycznymi relacjami i wyborami.
