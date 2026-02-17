Newsy Seriale To koniec "Zakłamania". Showrunnerka nie kłamie
To koniec "Zakłamania". Showrunnerka nie kłamie

Deadline
Serial "Zakłamanie" oficjalnie dobiega końca. Showrunnerka Meaghan Oppenheimer ogłosiła, że debiutujący dziś finał 3. sezonu na platformie Hulu będzie jednocześnie ostatnim odcinkiem całej serii.

"Zakłamanie" – 3. sezon kończy serię



Twórczyni przyznała w mediach społecznościowych, że taki finał był planowany od początku. Choć entuzjastyczne reakcje widzów na trzeci sezon skłoniły ekipę do rozważenia dalszej kontynuacji, ostatecznie uznano, że historia Lucy i Stephena osiągnęła naturalne zakończenie. Najważniejsze – jak podkreśliła Oppenheimer – było utrzymanie jakości i zamknięcie opowieści w przemyślany sposób, zamiast przeciągania jej na siłę.


O czym opowiada serial "Zakłamanie"?



Serial "Zakłamanie" opowiada o burzliwej, toksycznej relacji Lucy Albright (w tej roli Grace Van Patten) i Stephena DeMarco (Jackson White), która z niewinnego romansu szybko zamienia się w spiralę manipulacji, sekretów i emocjonalnych gier. W ich dramat wplątani są także przyjaciele ze studiów, zmagający się z własnymi chaotycznymi relacjami i wyborami.

"Zakłamanie" – zobacz zwiastun



Zakłamanie  (2022)

 Zakłamanie

