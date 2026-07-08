TV Time się zamyka. Przenieś swoje oceny na Filmweb!

Już 15 lipca zamyka się serwis TV Time – jeden z największych portali na świecie, na którym użytkownicy mieli możliwość prowadzenia prywatnego rejestru obejrzanych przez siebie seriali oraz programów telewizyjnych. Jeśli mieliście tam konta – posłuchajcie uważnie. By zgromadzone przez Was dane nie zostały bezpowrotnie usunięte, postanowiliśmy znaleźć sposób na proste przeniesienie ich na Wasze Filmwebowe profile. Już niebawem na stronie pojawi się specjalny importer, który szybko przeniesie Wasze oceny seriali i programów telewizyjnych na konta w serwisie Filmweb.
Przenieś dane z serwisu TV Time na Filmweb
W ciągu najbliższych dni w naszym serwisie pojawi się prosta możliwość przeniesienia danych ze swojego konta TV Time na Filmweb. Oceniane przez lata seriale oraz programy telewizyjne będzie można w łatwy sposób zaimportować na swoje konto użytkownika Filmwebu. Funkcjonalność ma na celu odciążenie użytkowników w ręcznym przenoszeniu ocen na platformę; szczególnie tych, których archiwa uginają się od obejrzanych w przeszłości treści. Aby to zrobić, ważnym jest, by do 15 lipca wyeksportować dane z serwisu TV Time. Po 15 lipca możliwość ta bezpowrotnie zniknie, a dane na zawsze przepadną w odmętach internetu. Możecie zrobić to już teraz klikając TUTAJ
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Szczegółowy poradnik, tłumaczący w jaki sposób przenieść ściągnięte dane z TV Time na Filmweb, pojawi się na stronie za kilka dni, wraz z udostępnieniem przygotowanego importrera.
Do czego służy aplikacja TV Time?
TV Time to międzynarodowa aplikacja oraz strona internetowa przeznaczona do oceniania seriali oraz programów telewizyjnych. Jest jedną z największą tego typu platform na całym świecie.
Dlaczego TV Time się zamyka?
Zamknięcie TV Time jest dużym ciosem dla grupy wiernych użytkowników strony. Przedstawiciele TV Time tłumaczą decyzję nieopłacalnością utrzymywania jej dalej w dotychczasowej formie darmowej aplikacji. Jednocześnie wskazują też, że ich zdaniem na płatny produkt nie było wystarczającego zainteresowania.
Jak pobrać swoje dane z TV Time?
By przenieść dane z TV Time na platformę Filmweb, ważnym jest, by najpierw wyeksportować je z serwisu. Do 15 sierpnia możecie zrobić to klikając TUTAJ
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Ile zostało czasu do zamknięcia TV Time?
Serwis TV Time zamyka się już niebawem. Strona i aplikacja będą działały jedynie do 15 lipca.