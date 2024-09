To koniec serialu "Bosch: Dziedzictwo"

Harry Bosch odchodzi

Zwiastun serialu "Bosch: Dziedzictwo"

Bohaterem serialujest. Postać wymyślił na potrzeby swojego cyklu powieściowego. I to właśnie pisarz ogłosił na Instagramie zakończenie serialu.Harry Bosch to postać, w którą wciela się. Pierwotnie był bohaterem serialuplatformy Amazonu. Harry był w nim detektywem w wydziale zabójstw policji Los Angeles. Serial przetrwał siedem sezonów i doczekał się w sumie 68 odcinków.Serial dobiegł końca, ale Amazon nie zamierzał jeszcze wysyłać Harry'ego na emeryturę. Jeszcze przed finałem serialu ogłoszono plan realizacji sequela. " Bosch: Dziedzictwo " powstał na potrzeby innej amerykańskiej platformy Amazonu Freevee. Premiera pierwszego sezonu miała miejsce w maju 2022 roku.W " Bosch: Dziedzictwo " Harry nie jest już policjantem. Jako prywatny detektyw boleśnie doświadcza wyzwań prowadzenia spraw bez instytucjonalnego wsparcia dawnej posady. Zaś jego córka zaczyna zbierać doświadczenie jako policjantka.Trzeci sezon będzie się składał z 10 odcinków, co oznacza, że w sumie serial będzie ich liczył 30. Jego premiera zaplanowana jest na