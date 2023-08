To może przydarzyć się każdemu z nas! Prywatność nie istnieje w "Ukrytej sieci". NOWE SCENY!

"Ukryta sieć": fabuła i twórcy

Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw. Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem.W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Magdalena Koleśnik Aleksandra Justa oraz Mariusz Czajka . Za kamerą stanął Piotr Adamski (" Eastern "). Scenariusz napisał autor literackiego pierwowzoru do spółki z Łukaszem M. Maciejewskim