To nie "Dekalog", to "Możliwa miłość". Zwiastun nowego filmu Lee Chang-donga

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu "Możliwa miłość". To nowy projekt Lee Chang-donga, reżysera m.in. "Oazy" i "Płomieni". Film zadebiutuje w przyszłym tygodniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.
O czym opowie "Możliwa miłość"? "Możliwa miłość"
początkowo była zapowiadana jako kolejny projekt w produkowanym przez Macieja Musiała
cyklu, w ramach którego reżyserzy światowego kina nawiązują do "Dekalogu
" Krzysztofa Kieślowskiego
. W jego ramach Asghar Farhadi
nakręcił wcześniej "Historie równoległe
". Projekt Lee
jednak podobno wyewoluował poza oryginalny koncept, chociaż reżyser wciąż powołuje się na inspirację jednym z dziesięciu przykazań. W oficjalnych opisach filmu nie ma jednak słowa o jakimkolwiek związku projektu z "Dekalogiem
". Film opowiada o dwóch parach w średnim wieku, których ścieżki nieoczekiwanie się krzyżują.
Mi-ok (Jeon Do-yeon
) i Ho-seok (Sul Kyung-gu
), którzy wychowują małomównego 10-letniego syna, wciąż próbują poradzić sobie z efektami zwolnienia mężczyzny z pracy po brutalnie stłumionym strajku. Tymczasem dokumentalistka Ye-ji (Cho Yeo-jeong
), żona biznesmena Sang-woo (Zo In-sung
), postanawia nakręcić film o zwolnieniach i chce, by Mi-ok i Ho-seok zostali jej bohaterami.
Po premierze na festiwalu w Wenecji film wejdzie do szerokiej dystrybucji na platformie Netflix. Premierę zapowiedziano na 23 października
.
"Możliwa miłość" – zwiastun