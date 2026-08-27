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To nie "Dekalog", to "Możliwa miłość". Zwiastun nowego filmu Lee Chang-donga

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/To+nie+%22Dekalog%22%2C+to+%22Mo%C5%BCliwa+mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%22.+Zwiastun+nowego+filmu+Lee+Chang-donga-168269
To nie &quot;Dekalog&quot;, to &quot;Możliwa miłość&quot;. Zwiastun nowego filmu Lee Chang-donga
źródło: Materiały prasowe
W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu "Możliwa miłość". To nowy projekt Lee Chang-donga, reżysera m.in. "Oazy" i "Płomieni". Film zadebiutuje w przyszłym tygodniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

O czym opowie "Możliwa miłość"? 




"Możliwa miłość" początkowo była zapowiadana jako kolejny projekt w produkowanym przez Macieja Musiała cyklu, w ramach którego reżyserzy światowego kina nawiązują do "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. W jego ramach Asghar Farhadi nakręcił wcześniej "Historie równoległe". Projekt Lee jednak podobno wyewoluował poza oryginalny koncept, chociaż reżyser wciąż powołuje się na inspirację jednym z dziesięciu przykazań. W oficjalnych opisach filmu nie ma jednak słowa o jakimkolwiek związku projektu z "Dekalogiem".

Film opowiada o dwóch parach w średnim wieku, których ścieżki nieoczekiwanie się krzyżują. Mi-ok (Jeon Do-yeon) i Ho-seok (Sul Kyung-gu), którzy wychowują małomównego 10-letniego syna, wciąż próbują poradzić sobie z efektami zwolnienia mężczyzny z pracy po brutalnie stłumionym strajku. Tymczasem dokumentalistka Ye-ji (Cho Yeo-jeong), żona biznesmena Sang-woo (Zo In-sung), postanawia nakręcić film o zwolnieniach i chce, by Mi-ok i Ho-seok zostali jej bohaterami.
   
Po premierze na festiwalu w Wenecji film wejdzie do szerokiej dystrybucji na platformie Netflix. Premierę zapowiedziano na 23 października.
     

"Możliwa miłość" – zwiastun


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