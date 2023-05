To nie Moana. Dlaczego Auli’i Cravalho nie chce wrócić do tej roli w aktorskiej wersji filmu?

Kadr z animacji "Vaiana: Skarb oceanu"

Dlaczego Auli’i Cravalho nie chce zagrać Moany w aktorskiej wersji filmu?

Nie tylko głos Moany. Skąd znamy Auli’i Cravalho?

, która użyczyła głosu, bohaterce animacji, nie wróci do tej roli w przygotowywanej właśnie aktorskiej wersji filmu. Młoda aktorka będzie jednak pełniła obowiązki producentki.wytłumaczyła, dlaczego nie chce zagraćw aktorskiej wersji filmu w krótkim wideo, które udostępniła na swoim Instagramie.– powiedziała.O planach zrealizowania aktorskiej wersji animacjidowiedzieliśmy się w kwietniu. Więcej na ten temat przeczytacieZobaczcie zwiastun oryginalnej wersji:najlepiej znana jest jako głos Moany, bohaterki animacji. Do roli tej wróciła w filmieoraz grze. Wystąpiła także w serialuoraz filmach. Aktualnie jej filmografię zamyka serial. Zobaczcie jego zwiastun:przedstawia historię, w której w pozornie poukładanym świecie nic nie jest takie, jakim się wydaje. Nastoletnie dziewczyny nagle zyskują moc porażania prądem, co wywołuje serię nieprzewidywalnych wydarzeń. Fala zmian zachodzących w nastolatkach prowadzi do całkowitego zakłócenia równowagi w świecie. Widzowie śledzą losy bohaterów w różnych zakątkach kuli ziemskiej – od Londynu po Seattle i od Nigerii po Europę Wschodnią.