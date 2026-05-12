Newsy Seriale To nie koniec! Alan Ritchson wróci jako Jack Reacher w 5. sezonie
VOD / Seriale

To nie koniec! Alan Ritchson wróci jako Jack Reacher w 5. sezonie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/To+nie+koniec+Alan+Ritchson+wr%C3%B3ci+jako+Jack+Reacher+w+5.+sezonie-166539
To nie koniec! Alan Ritchson wróci jako Jack Reacher w 5. sezonie
W poniedziałek Amazon podzielił się ze światem swoimi planami serialowymi na najbliższy rok. Koncern miał bardzo dobrą wiadomość dla fanów serialu "Reacher".

Amazon zapowiada ciąg dalszy serialu "Reacher"



Do tej pory na platformie Prime Video premierę miały 3. sezony serialu "Reacher". Ten ostatni okazał się największym hitem w całej historii serialu. W tym roku swoją premierę będzie miał czwarty sezon, ale jego data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Amazon miał jednak fantastyczną wiadomość dla fanów. Studio już zamówiło realizację piątej części!


Serial oparty jest na cyklu bestsellerowych powieści Lee Childa. Jednak Amazon na razie nie chce ujawniać, który tom będzie podstawą fabuły 5. sezonu. Do tej pory zekranizowane zostały: tom 1 "Poziom śmierci" (sezon 1), tom 7 "Siła perswazji" (sezon 3), tom 11 "Elita zabójców" (sezon 2) oraz tom 13 "Jutro możesz zniknąć" (sezon 4). Dodatkowo serial sugeruje, że wydarzenia z tomu 9. ("Jednym strzałem") miały miejsce między sezonami 1 i 2, a wydarzenia z tomu 18. ("Nigdy nie wracaj") miały miejsce między sezonami 2 i 3.

Wiadomo oczywiście, że Alan Ritchson powróci w tytułowej roli, a showrunnerem ma pozostać Nick Santora.

Zwiastun 3. sezonu serialu "Reacher"




Powiązane artykuły Reacher

Zobacz wszystkie artykuły

Reacher  (2022)

 Reacher

Jack Reacher: Jednym strzałem  (2012)

 Jack Reacher: Jednym strzałem

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  (2016)

 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj

Neagley  (2026)

 Neagley

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

TAURON Nowe Horyzonty: Nowy partner tytularny i identyfikacja

Filmy

Liam Neeson przebije "Wszystko wszędzie naraz"?

Seriale

Zobacz zwiastun serialu "Morfeusz". Premiera w SkyShowtime

3 komentarze
Filmy

Felicity Jones jako zaginiona pisarka

3 komentarze
Filmy

Florence Pugh w ekranizacji bestsellera

VOD Seriale

Prequel "Piątku trzynastego" bez premiery w piątek trzynastego

3 komentarze

Listy na Filmwebie – teraz także w aplikacji mobilnej

2 komentarze