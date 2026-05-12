To nie koniec! Alan Ritchson wróci jako Jack Reacher w 5. sezonie

W poniedziałek Amazon podzielił się ze światem swoimi planami serialowymi na najbliższy rok. Koncern miał bardzo dobrą wiadomość dla fanów serialu "Reacher".
Amazon zapowiada ciąg dalszy serialu "Reacher"
Do tej pory na platformie Prime Video premierę miały 3. sezony serialu "Reacher"
. Ten ostatni okazał się największym hitem w całej historii serialu. W tym roku swoją premierę będzie miał czwarty sezon, ale jego data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.
Amazon miał jednak fantastyczną wiadomość dla fanów. Studio już zamówiło realizację piątej części!
Serial oparty jest na cyklu bestsellerowych powieści Lee Childa
. Jednak Amazon na razie nie chce ujawniać, który tom będzie podstawą fabuły 5. sezonu. Do tej pory zekranizowane zostały: tom 1 "Poziom śmierci" (sezon 1), tom 7 "Siła perswazji" (sezon 3), tom 11 "Elita zabójców" (sezon 2) oraz tom 13 "Jutro możesz zniknąć" (sezon 4).
Dodatkowo serial sugeruje, że wydarzenia z tomu 9. ("Jednym strzałem") miały miejsce między sezonami 1 i 2, a wydarzenia z tomu 18. ("Nigdy nie wracaj") miały miejsce między sezonami 2 i 3.
Wiadomo oczywiście, że Alan Ritchson
powróci w tytułowej roli, a showrunnerem ma pozostać Nick Santora
.
Zwiastun 3. sezonu serialu "Reacher"