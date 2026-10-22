To nie koniec rozlewu krwi. "Carrie" otrzyma kolejny sezon

Świetna wiadomość dla fanów twórczości Mike'a Flanagana oraz literackiego dorobku Stephena Kinga. Zapowiadana pierwotnie jako miniserial "Carrie" otrzymała właśnie zamówienie na kolejny sezon. Prime Video, zadowolone z wysokiego poziomu popularności produkcji, postanowiło przychylić się do wizji Mike'a Flanagana i pozwolić mu rozwijać niedomkniętą historię.
"Carrie" powróci w drugim sezonie
Decyzja o przedłużeniu "Carrie"
o kolejny sezon zapadła oficjalnie dziś, dwa tygodnie po premierze wszystkich ośmiu odcinków serialu. Finałowy odcinek zgrabnie sumował serialowe wydarzenia, ale pozostawiał także przestrzeń na rozwinięcie niektórych wątków – szczególnie za sprawą swojego zakończenia. Mike Flanagan
może świętować więc sukces. Nie tylko udało mu się przekonać producentów do rozbudowania historii o kolejny sezon, ale osiągnął to dzięki pozytywnemu odbiorowi własnej wizji przez abonentów. Od czasu premiery serial pozostaje najchętniej oglądaną produkcją epizodyczną na platformie Prime Video w ponad 105 krajach. Od 50 lat widzowie znają i uwielbiają historię Carrie White. Od samego początku wyobrażaliśmy sobie opowieść, która wykracza daleko poza bal maturalny, i jestem niezwykle wdzięczny za zaufanie i wsparcie Stephena w odkrywaniu tego, co wydarzy się dalej
– powiedział Flanagan
.
Serialowa "Carrie
" jest nowym podejściem do klasycznej opowieści Stephena Kinga
. Nasz recenzent pisał o niej następująco: Całość naznaczona jest jednak sznytem znanym z seriali o starszej młodzieży dla starszej młodzieży z ubiegłej dekady, na których wychowywali się milenialsi. Bliżej tej fabule do „Słodkich kłamstewek” i „Plotkary” niż do psychologicznego ciężaru bądź co bądź pulpowej z ducha i serca powieści Kinga. Ale nie jest to wyróżnik negatywny, bynajmniej.
Powieść Kinga
po raz pierwszy trafiła na ekran w 1976 roku za sprawą Briana De Palmy
. W kolejnych latach "Carrie
" doczekała się między innymi sequela "Furia: Carrie 2
" z 1999 roku, filmu telewizyjnego z 2002 roku oraz remake'u w reżyserii Kimberly Peirce
z 2013 roku, w którym główną rolę zagrała Chloë Grace Moretz
.
"Carrie" – zwiastun serialu