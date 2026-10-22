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To nie koniec rozlewu krwi. "Carrie" otrzyma kolejny sezon

Deadline / autor: /
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To nie koniec rozlewu krwi. &quot;Carrie&quot; otrzyma kolejny sezon
źródło: Materiały prasowe
Świetna wiadomość dla fanów twórczości Mike'a Flanagana oraz literackiego dorobku Stephena Kinga. Zapowiadana pierwotnie jako miniserial "Carrie" otrzymała właśnie zamówienie na kolejny sezon. Prime Video, zadowolone z wysokiego poziomu popularności produkcji, postanowiło przychylić się do wizji Mike'a Flanagana i pozwolić mu rozwijać niedomkniętą historię.

"Carrie" powróci w drugim sezonie



Decyzja o przedłużeniu "Carrie" o kolejny sezon zapadła oficjalnie dziś, dwa tygodnie po premierze wszystkich ośmiu odcinków serialu. Finałowy odcinek zgrabnie sumował serialowe wydarzenia, ale pozostawiał także przestrzeń na rozwinięcie niektórych wątków – szczególnie za sprawą swojego zakończenia.



Mike Flanagan może świętować więc sukces. Nie tylko udało mu się przekonać producentów do rozbudowania historii o kolejny sezon, ale osiągnął to dzięki pozytywnemu odbiorowi własnej wizji przez abonentów. Od czasu premiery serial pozostaje najchętniej oglądaną produkcją epizodyczną na platformie Prime Video w ponad 105 krajach.

Od 50 lat widzowie znają i uwielbiają historię Carrie White. Od samego początku wyobrażaliśmy sobie opowieść, która wykracza daleko poza bal maturalny, i jestem niezwykle wdzięczny za zaufanie i wsparcie Stephena w odkrywaniu tego, co wydarzy się dalej – powiedział Flanagan.

Serialowa "Carrie" jest nowym podejściem do klasycznej opowieści Stephena Kinga. Nasz recenzent pisał o niej następująco: Całość naznaczona jest jednak sznytem znanym z seriali o starszej młodzieży dla starszej młodzieży z ubiegłej dekady, na których wychowywali się milenialsi. Bliżej tej fabule do „Słodkich kłamstewek” i „Plotkary” niż do psychologicznego ciężaru bądź co bądź pulpowej z ducha i serca powieści Kinga. Ale nie jest to wyróżnik negatywny, bynajmniej.

Powieść Kinga po raz pierwszy trafiła na ekran w 1976 roku za sprawą Briana De Palmy. W kolejnych latach "Carrie" doczekała się między innymi sequela "Furia: Carrie 2" z 1999 roku, filmu telewizyjnego z 2002 roku oraz remake'u w reżyserii Kimberly Peirce z 2013 roku, w którym główną rolę zagrała Chloë Grace Moretz.

"Carrie" – zwiastun serialu


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