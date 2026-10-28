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To się nazywa gorąca rywalizacja! Ryan Gosling kontra Connor Storrie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/To+si%C4%99+nazywa+gor%C4%85ca+rywalizacja+Ryan+Gosling+kontra+Connor+Storrie-169360
To się nazywa gorąca rywalizacja! Ryan Gosling kontra Connor Storrie
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Gwiazda serialu "Gorąca rywalizacja" Connor Storrie trafi do MCU. Jak donoszą amerykańskie media, 26-letni Amerykanin ma się pojawić w widowisku "Ghost Rider".

Niedawno był kelnerem, teraz stanie naprzeciw Ryana Goslinga



Connor Storrie do niedawna był jednym z setek tysięcy aktorów, którzy marzyli o karierze, ale żeby związać koniec z końcem, musieli podejmować się innych prac (był na przykład kelnerem). Wszystko zmieniło się pod koniec ubiegłego roku, kiedy niesłychaną popularność zyskał serial o romansie hokeistów "Gorąca rywalizacja". Storrie zagrał w nim jedną z głównych ról.

Od tamtej pory Storrie jest jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Udział w produkcji Marvela nie jest więc aż tak dużym zaskoczeniem. Zaskoczeniem może być jednak to, jaką rolę w niej otrzymał. Otóż Storrie ma zagrać w "Ghost Riderze" przeciwnika tytułowego bohatera. Którego? Tego na razie nie ujawniono. Nie będzie to raczej Mephisto, bo w niego w serialu "Ironheart" wciela się Sacha Baron Cohen.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza rola Storrie'ego w komiksowej produkcji. Pojawił się na chwilę w filmie Warner Bros. "Joker: Folie à Deux".


O filmie "Ghost Rider"



Choć o projekcie "Ghost Rider" plotkowano od dłuższego czasu, film oficjalnie został ogłoszony w lipcu, podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego. Zdjęcia planowane są na przyszły rok. Całość ma ponoć być kręcona na taśmie filmowej.

Gwiazdą widowiska jest Ryan Gosling. Marvel na razie nie potwierdził, w którą z komiksowych wersji postaci wcieli się aktor. Większość fanów wydaje się przekonana, że będzie to najsłynniejszy z Ghost Riderów, czyli Johnny Blaze.

Za projekt odpowiadają filmowcy, z którymi Gosling pracuje obecnie przy okazji widowiska "Star Wars: Starfighter". Reżyserem obu produkcji jest Shawn Levy, a scenarzystą debiutujący w MCU Jonathan Tropper

Zwiastun serialu "Gorąca rywalizacja"




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