To się nazywa gorąca rywalizacja! Ryan Gosling kontra Connor Storrie

Gwiazda serialu "Gorąca rywalizacja" Connor Storrie trafi do MCU. Jak donoszą amerykańskie media, 26-letni Amerykanin ma się pojawić w widowisku "Ghost Rider".
Niedawno był kelnerem, teraz stanie naprzeciw Ryana Goslinga Connor Storrie
do niedawna był jednym z setek tysięcy aktorów, którzy marzyli o karierze, ale żeby związać koniec z końcem, musieli podejmować się innych prac (był na przykład kelnerem). Wszystko zmieniło się pod koniec ubiegłego roku, kiedy niesłychaną popularność zyskał serial o romansie hokeistów "Gorąca rywalizacja
". Storrie
zagrał w nim jedną z głównych ról.
Od tamtej pory Storrie
jest jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Udział w produkcji Marvela nie jest więc aż tak dużym zaskoczeniem. Zaskoczeniem może być jednak to, jaką rolę w niej otrzymał. Otóż Storrie ma zagrać w "Ghost Riderze" przeciwnika tytułowego bohatera.
Którego? Tego na razie nie ujawniono. Nie będzie to raczej Mephisto, bo w niego w serialu "Ironheart
" wciela się Sacha Baron Cohen
.
Co ciekawe, nie jest to pierwsza rola Storrie'ego
w komiksowej produkcji. Pojawił się na chwilę w filmie Warner Bros. "Joker: Folie à Deux
".
O filmie "Ghost Rider"
Choć o projekcie "Ghost Rider"
plotkowano od dłuższego czasu, film oficjalnie został ogłoszony w lipcu, podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego. Zdjęcia planowane są na przyszły rok. Całość ma ponoć być kręcona na taśmie filmowej.
Gwiazdą widowiska jest Ryan Gosling
. Marvel na razie nie potwierdził, w którą z komiksowych wersji postaci wcieli się aktor. Większość fanów wydaje się przekonana, że będzie to najsłynniejszy z Ghost Riderów, czyli Johnny Blaze.
Za projekt odpowiadają filmowcy, z którymi Gosling
pracuje obecnie przy okazji widowiska "Star Wars: Starfighter
". Reżyserem obu produkcji jest Shawn Levy
, a scenarzystą debiutujący w MCU Jonathan Tropper
.
Zwiastun serialu "Gorąca rywalizacja"