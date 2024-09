Tokijski pop czy szanghajski blues? Odrestaurowana klasyka na 18. Pięciu Smakach. Startuje sprzedaż karnetów!

Pokazy filmowej klasyki z odrestaurowanych cyfrowo kopii coraz częściej wchodzą do programu międzynarodowych festiwali filmowych. Nie inaczej będzie na 18. Pięciu Smakach! Jesteśmy dumni z faktu, że możemy podzielić się naszą miłością do wybitnych, ponadczasowych dzieł, które zdążyły zyskać status legendarnych, stając się istotną częścią światowej kultury filmowej. To filmy zrealizowane przez niepokornych i nieprzeciętnych autorów, którzy szli pod prąd, odkrywając nowe ścieżki X muzy. Warto je poznać, by przeżyć niezwykłe przygody i lepiej zrozumieć historię kina, przepływ inspiracji między artystami ze wszystkich kontynentów.Projekcje " Shanghai Blues " będą pierwszym spotkaniem pięciosmakowej publiczności z Tsui Harkiem , artystą totalnym, który zrewolucjonizował światowe kino popularne. Eksperymenty wizualne Seijuna Suzukiego do dzisiaj onieśmielają i inspirują filmowców, " Namaszczony do zabijania " dowodzi jak uniwersalnym gatunkiem jest noir. " Nomad " wskazał drogę hongkońskim nowofalowcom na początku lat 80., a bez " Tokyo Pop Sofia Coppola prawdopodobnie nie nakręciłaby " Między słowami ".Zapraszamy do odkrywania tych pereł!Jest rok 1937, japońskie bomby spadają na Szanghaj. Dwoje nieznajomych znajduje schronienie pod mostem, by przeczekać niebezpieczeństwo. W ciemnościach nie mogą nawet zobaczyć swoich twarzy, ale obiecują sobie, że spotkają się ponownie, kiedy koszmar wojny się skończy. 10 lat później w Szanghaju mieszkają blisko siebie, ale o tym nie wiedzą. Czy los da im ponownie szansę na spotkanie?Aż trudno uwierzyć, że to dopiero pierwszy film Tsui Harka pokazywany na Pięciu Smakach. Gigant kinematografii hongkońskiej swoją energią i pomysłowością wzniósł ją na wyższy poziom przede wszystkim na polu kina akcji, ale był też twórcą lekkich komedii romantycznych. Uroczy, utrzymany w szybkim slapstickowym tempie, wypełniony muzyką i kolorami "Shanghai Blues" wprawi widzów w znakomity nastrój!Film zostanie pokazany z odrestaurowanej w 4K kopii.Hanada ulega dwóm słabościom – do kobiet i zapachu gotowanego ryżu. W roli płatnego zabójcy niemal nie ma sobie równych. W rankingu tokijskich hitmanów jest numerem trzy. Gdy jednak nie wywiąże się ze swojego zadania, sam trafi na ich celownik, co wpędzi go w spiralę obsesji. "Namaszczony do zabijania" to opus magnum Seijuna Suzukiego, mistrza kina klasy B, który po zrealizowaniu tego filmu został zwolniony ze studia Nikkatsu jako twórca filmów "niezrozumiałych i niedochodowych". Po sześciu dekadach od premiery arcydzieło Suzukiego – ikoniczny hołd dla kina noir – powraca. W przesyconych erotyką, melancholijnych kadrach mieści solidną dawkę kina gangsterskiego, które bawi się założeniami gatunku.Film zostanie pokazany z odrestaurowanej w 4K kopii.Wendy opuszcza Nowy Jork, by znaleźć się w Tokio. Marzy o muzycznej karierze w Japonii, ale spełnienie snu "big in Japan" nie będzie łatwe. Dziewczyna nie zna języka, różnice kulturowe stawiają wokół niej wysoki mur, a rozświetlone neonami Tokio atakuje przeciwnościami losu. Na szczęście trwa właśnie zakochana w Zachodzie "era bubble" – okres, gdy w Tokio wszystko jest możliwe, nawet „Tokyo Pop". W swojej kultowej komedii Fran Kuzui pokazuje miasto z lat 80., w którym łatwo się zgubić, ale jeszcze piękniej odnaleźć.Film zostanie pokazany z odrestaurowanej w 4K kopii.Młodzi kochankowie chłoną wszystko to, co Hongkong lat 80. ma im do zaoferowania. Spragnieni doznań, otwarci na doświadczenia przemierzają jego ulice, jakby należały do nich. Miasto jest jednak dla nich za małe, niezdolne pomieścić ich apetytu – czegoś więcej i więcej będą więc szukać na plażach lokalnych wysp. Gdy kochankowie na nowo wymyślają swoje lato miłości, z oddali nadchodzi widmo katastrofy. "Nomad" to z jednej strony portret obudzonej seksualnej energii i kryjących się za nią politycznych niepokojów, z drugiej – nowofalowy manifest, którym Patrick Tam zapowiada nadejście nowej jakości w kinie hongkońskim, na chwilę przed globalną fascynacją Wong Kar Waiem i Johnem Woo.Film zostanie pokazany z odrestaurowanej w 4K kopii.18. edycja festiwalu odbędzie się w formule hybrydowej:online, w całej Polsce: 13 listopada – 1 grudnia 2024, onlinew kinach: 13–20 listopada 2023, Warszawa, Kino Muranów, KinotekaDostępne są dwa rodzaje karnetów:, w cenie 380 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. W programie znajdzie się co najmniej 40 filmów pełnometrażowych. Liczba karnetów jest ograniczona., w cenie 200 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Online dostępne będą 32 filmy z programu festiwalu. Liczba karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu.Posiadaczy karnetów Pięć Smaków Kino+Online będzie obowiązywała rezerwacja miejsc na seanse kinowe. Rezerwacji będzie można dokonać za pośrednictwem prostego serwisu, dostępnego z każdego komputera i urządzenia mobilnego z dostępem do sieci.Od 24 października, kiedy zostanie ogłoszony pełny program festiwalu, można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej.Więcej na stronie piecsmakow.pl