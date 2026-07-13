Tom Cruise, jakiego nie widzieliście! "Digger" wreszcie ma pełny zwiastun

Tom Cruise wraca – w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliście. Po miesiącach ukrywania twarzy swojej postaci z filmu "Digger", Cruise wreszcie pokazał się światu w pełnej krasie jako tytułowy bohater. Zobaczcie nowy zwiastun filmu, który wyreżyserował Alejandro González Iñárritu ("Zjawa", "Birdman").
O czym opowie "Digger"? Tom Cruise
wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku, grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata, w tym m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych (w tej roli John Goodman
).
W obsadzie oprócz Cruise'a
są Sandra Hüller
, Jesse Plemons
, John Goodman
, Riz Ahmed
, Michael Stuhlbarg
, Sophie Wilde
i Emma D’Arcy
.
Zwiastun znajdziecie poniżej. "Digger" do polskich kin zawita 2 października.
Zwiastun filmu "Digger"