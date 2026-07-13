Newsy Filmy Tom Cruise, jakiego nie widzieliście! "Digger" wreszcie ma pełny zwiastun
Filmy / Wideo

Tom Cruise, jakiego nie widzieliście! "Digger" wreszcie ma pełny zwiastun

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Cruise%2C+jakiego+nie+widzieli%C5%9Bcie+%22Digger%22+wreszcie+ma+pe%C5%82ny+zwiastun-167544
Tom Cruise, jakiego nie widzieliście! &quot;Digger&quot; wreszcie ma pełny zwiastun
źródło: Materiały prasowe
Tom Cruise wraca – w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliście. Po miesiącach ukrywania twarzy swojej postaci z filmu "Digger", Cruise wreszcie pokazał się światu w pełnej krasie jako tytułowy bohater. Zobaczcie nowy zwiastun filmu, który wyreżyserował Alejandro González Iñárritu ("Zjawa", "Birdman").
    

O czym opowie "Digger"?




Tom Cruise wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku, grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata, w tym m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych (w tej roli John Goodman). 
       
W obsadzie oprócz Cruise'aSandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde i Emma D’Arcy.
     
Zwiastun znajdziecie poniżej. "Digger" do polskich kin zawita 2 października.

Zwiastun filmu "Digger"


Powiązane artykuły Digger

Zobacz wszystkie artykuły

Digger  (2026)

 Digger

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Nowy "Szatan z siódmej klasy" będzie jak Indiana Jones? Jest teaser

8 komentarzy
Seriale

Przenieś oceny z TV Time na Filmweb. Importer już gotowy!

4 komentarze
Filmy

Scarlett Johansson będzie przeciwniczką Batmana?

5 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Pamiętacie "Shaolin Soccer"? Kobiecy spin-off bije rekordy popularności

19 komentarzy

Żegnamy Sama Neilla. Oto jego niezapomniane role

30 komentarzy
Filmy

"Avengers: Doomsday": Oficjalna grafika ujawnia fabułę filmu?

17 komentarzy
Filmy

Ali G powrócił. Sacha Baron Cohen opublikował nowe nagranie

16 komentarzy