Tom Cruise na planie nowych "Star Wars"!

Tom Cruise poczuł Moc i pojawił się na planie widowiska "Star Wars: Starfighter". Ujawnił to w jednym z ostatnich wywiadów sam reżyser Shawn Levy.
Co robił Cruise na planie "Gwiezdnych wojen"? "Star Wars: Starfighter"
to nowe widowisko Lucasfilm, które do kin trafi w 2027 roku. Zdjęcia do niego zaczęły się w sierpniu, a skończyły w grudniu ubiegłego roku.
W "The New York Times" został właśnie opublikowany wywiad z reżyserem, Shawnem Levym
. Wywiad został przeprowadzony w listopadzie, ale dopiero teraz ujrzał światło dzienne. W nim ujawnił, że Tom Cruise pojawił się na planie widowiska "Star Wars: Starfighter". Co więcej, wziął udział w kręceniu jednej ze scen
! Tydzień temu był tu Steven Spielberg. A teraz jest Tom Cruise, który trzyma kamerę i niszczy swoje bardzo eleganckie buty
- powiedział Levy
. Tom Cruise
pojawił się na planie i miał być tylko obserwatorem. Ale Shawn Levy
postanowił wykorzystać go jako kamerzystę podczas realizacji sceny pojedynku na miecze świetlne mającego miejsce w zamulonym stawie. Levy
potwierdził, że zdjęcia nakręcone przez Cruise'a
znajdą się w finalnej wersji filmu. Teraz, kiedy będziecie oglądać film, będziecie wiedzieć, że jego część nakręcił Tom. Czy to nie jest wspaniałe?
- stwierdził Levy
.
Jak wygląda pojedynek na miecze świetlne nakręcony przez Toma Cruise'a
? Przekonamy się o tym w przyszłym roku. Wcześniej do kin trafi "Mandalorian i Grogu
", który będzie pierwszym od 2019 roku kinowym projektem ze świata Star Wars
.
Zwiastun filmu "Mandalorian i Grogu"