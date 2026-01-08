Newsy Filmy Tom Cruise na planie nowych "Star Wars"!
Tom Cruise na planie nowych "Star Wars"!

MovieWeb / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Tom Cruise poczuł Moc i pojawił się na planie widowiska "Star Wars: Starfighter". Ujawnił to w jednym z ostatnich wywiadów sam reżyser Shawn Levy.

Co robił Cruise na planie "Gwiezdnych wojen"?



"Star Wars: Starfighter" to nowe widowisko Lucasfilm, które do kin trafi w 2027 roku. Zdjęcia do niego zaczęły się w sierpniu, a skończyły w grudniu ubiegłego roku.

W "The New York Times" został właśnie opublikowany wywiad z reżyserem, Shawnem Levym. Wywiad został przeprowadzony w listopadzie, ale dopiero teraz ujrzał światło dzienne. W nim ujawnił, że Tom Cruise pojawił się na planie widowiska "Star Wars: Starfighter". Co więcej, wziął udział w kręceniu jednej ze scen!


Tydzień temu był tu Steven Spielberg. A teraz jest Tom Cruise, który trzyma kamerę i niszczy swoje bardzo eleganckie buty - powiedział Levy.

Tom Cruise pojawił się na planie i miał być tylko obserwatorem. Ale Shawn Levy postanowił wykorzystać go jako kamerzystę podczas realizacji sceny pojedynku na miecze świetlne mającego miejsce w zamulonym stawie. Levy potwierdził, że zdjęcia nakręcone przez Cruise'a znajdą się w finalnej wersji filmu.

Teraz, kiedy będziecie oglądać film, będziecie wiedzieć, że jego część nakręcił Tom. Czy to nie jest wspaniałe? - stwierdził Levy.

Jak wygląda pojedynek na miecze świetlne nakręcony przez Toma Cruise'a? Przekonamy się o tym w przyszłym roku. Wcześniej do kin trafi "Mandalorian i Grogu", który będzie pierwszym od 2019 roku kinowym projektem ze świata Star Wars.

Zwiastun filmu "Mandalorian i Grogu"




