Tom Cruise i Alejandro Gonzáleza Iñárritu stworzyli "fascynujący bałagan". Pierwsze opinie o filmie "Digger"

"Digger", nowy film Alejandro Gonzáleza Iñárritu z Tomem Cruise'em w roli głównej, wejdzie do kin dopiero w październiku. Teaser, który zadebiutował jakiś czas temu, nie zdradził wiele na temat fabuły. W sieci pojawiły się jednak przecieki z pokazu testowego. Dowiedzieliśmy się, o czym opowie film, i poznaliśmy opinie pierwszych widzów.
Pierwsi widzowie komentują film "Digger" Dotychczas znaliśmy jedynie slogan obiecujący "komedię na katastroficzną skalę" oraz najogólniejszy zarys fabuły.
Porównywany do "Doktora Strangelove'a
" projekt ma śledzić losy wpływowej postaci, która pod presją czasu musi ocalić świat przed konsekwencjami jej działań. W obsadzie oprócz Cruise'a
są Sandra Hüller
, Jesse Plemons
, John Goodman
, Riz Ahmed
, Michael Stuhlbarg
, Sophie Wilde
i Emma D’Arcy
.
Jordan Ruimy ze strony World of Reel donosi, że w środę w Los Angeles odbył się pokaz testowy filmu. Dzięki temu wiemy już nieco więcej o fabule filmu.
Cruise wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku, grożącego potencjalną globalną katastrofą.
Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata, w tym m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych (w tej roli John Goodman
). Ruimy cytuje rozbieżne opinie widzów. Ktoś nazwał film "świetnym", ktoś inny stwierdził, że jest "przeładowany i chaotyczny"
. Show kradnie rzekomo Cruise
, balansujący na krawędzi karykatury i ukryty pod charakteryzacją: postarzony, z zaczeską, sztucznym nosem, brzuchem i południowym akcentem, trochę w stylu Lesa Grossmana z "Jaj w tropikach
". John Goodman
w roli prezydenta również podobno kradnie każdą scenę. Widzowie wskazują również na ciekawe role Riza Ahmeda
i Jesse'ego Plemonsa
, ale to Cruise i Goodman są niby najlepsi i dają występy z dużymi oscarowymi szansami. Według pierwszych widzów widowisko jest imponujące na poziomie technicznym.
Chwalone są zdjęcia Emmanuela Lubezkiego
, stylowa scenografia porównywana do "Biednych istot
" i pomysłowa inscenizacja Iñárritu
. Nawet widz, który uznał film za przesadzony, stwierdził, że "trudno nie być zafascynowanym – to najlepszy rodzaj bałaganu".
Ruimy przestrzega jednak przed krążącymi już w internecie spoilerami. Podobno w filmie ma miejsce dramatyczny zwrot akcji, który wywraca wszystko do góry nogami. Uważajcie więc tam w internecie.
"Digger" – teaser filmu