Dlaczego nie powstał "Le Mans '66" z Cruisem i Pittem? Gwiazda ujawnia

"Le Mans '66" z Cruisem i Pittem. Dlaczego film nie powstał?

Tom Cruise w kontynuacji "F1"? Reżyser zabiera głos

"F1: Film" – zobacz zwiastun

Wcześniejsze informacje dotyczące niezrealizowanego projektu mówiły, że. Jednak w rozmowie z The National Pitt rzucił nowe światło na kulisy powstawania tamtej produkcji. Wygląda na to, że w realizacji nie pomógł…– opowiedział Pitt W kontekście potencjalnego sequela " F1 " gwiazdor zostawił otwartą furtkę dla Cruise’a . –– przyznał.Już na czerwonym dywanie przed premierą filmu Kosinski przyznał, że zobaczyłby gwiazdy swoich dwóch ostatnich filmów na jednym ekranie. W jego marzeniach drugie "F1" połączyłoby się fabularnie z " Szybkim jak błyskawica ", wyścigowym filmem Tony’ego Scotta Cruisem w roli głównej.– powiedział reżyser, rozpalając tym samym wyobraźnię fanów.Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.