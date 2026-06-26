Tom Cruise jak Jack Nicholson w "Lśnieniu". Aktor szykuje horror

Na początku 2024 roku Tom Cruise nawiązał długofalową współpracę z wytwórnią Warner Bros. Do tej pory jedynym wspólnym filmem, który został zrealizowany w ramach porozumienia, jest czekający na premierę "Digger" w reżyserii Alejandra Gonzáleza Iñárritu. Gwiazdor i studio nie zasypiają jednak gruszek w popiele i przygotowują kolejny ekscytujący projekt.
Jak informuje hollywoodzki reporter Jeff Sneider, Cruise
i Warner rozwijają wysokobudżetowy horror z kategorią wiekową R. Film ma być podobno utrzymany w klimacie "Lśnienia
" w reżyserii Stanleya Kubricka
.
Wygląda na to, że po latach występów w filmach akcji Cruise
nabrał ponownie apetytu na ambitniejsze projekty, które pozwolą mu wykazać się na ekranie aktorskim kunsztem. Wielu fanów z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy gwiazdor grał u takich cenionych autorów kina jak Paul Thomas Anderson
("Magnolia
"), Oliver Stone
("Urodzony 4 lipca
") czy wspomniany wyżej Kubrick
("Oczy szeroko zamknięte
").
Choć "Digger
" trafi na ekrany kin dopiero w październiku, już teraz mówi się o tym, że czarna komedia może przynieść Cruise'owi czwartą aktorską nominację do Oscara. Gwiazdor wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku, grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata.
Zwiastun filmu "Digger"