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Tom Cruise jak Jack Nicholson w "Lśnieniu". Aktor szykuje horror

The InSneider / autor: /
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Tom Cruise jak Jack Nicholson w &quot;Lśnieniu&quot;. Aktor szykuje horror
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Na początku 2024 roku Tom Cruise nawiązał długofalową współpracę z wytwórnią Warner Bros. Do tej pory jedynym wspólnym filmem, który został zrealizowany w ramach porozumienia, jest czekający na premierę "Digger" w reżyserii Alejandra Gonzáleza Iñárritu. Gwiazdor i studio nie zasypiają jednak gruszek w popiele i przygotowują kolejny ekscytujący projekt.

Jak informuje hollywoodzki reporter Jeff Sneider, Cruise i Warner rozwijają wysokobudżetowy horror z kategorią wiekową R. Film ma być podobno utrzymany w klimacie "Lśnienia" w reżyserii Stanleya Kubricka


Wygląda na to, że po latach występów w filmach akcji Cruise nabrał ponownie apetytu na ambitniejsze projekty, które pozwolą mu wykazać się na ekranie aktorskim kunsztem. Wielu fanów z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy gwiazdor grał u takich cenionych autorów kina jak Paul Thomas Anderson ("Magnolia"), Oliver Stone ("Urodzony 4 lipca") czy wspomniany wyżej Kubrick ("Oczy szeroko zamknięte"). 

Choć "Digger" trafi na ekrany kin dopiero  w październiku, już teraz mówi się o tym, że czarna komedia może przynieść Cruise'owi czwartą aktorską nominację do Oscara.  Gwiazdor wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku, grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata.
    

Zwiastun filmu "Digger"




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