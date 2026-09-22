Tom Cruise krytykuje AI w branży filmowej: "Ludzie chcą oglądać prawdziwe rzeczy"

Sztuczna inteligencja nie ma dobrej sławy w środowisku filmowym. Co rusz amerykańskie media informują nas o jednoznacznych gestach potępienia i dystansu ze strony przedstawicieli branży. Raptem wczoraj do tej grupy dołączył Tom Cruise, który w trakcie wydarzenia organizowanego przez BAFTA w płomiennym monologu prawdziwą wartość ludzkiego tworzenia zestawił z bezdusznym generowaniem treści przez sztuczną inteligencję.
Co powiedział Tom Cruise? Cruise
znalazł się w Londynie na specjalnym wydarzeniu "BAFTA: Life in Pictures", które miało podsumować dotychczasową karierę aktora. Prowadząca wydarzenie Edith Bowman zapytała gwiazdora o wiele epizodów z jego historii, ale w pewnym momencie przeszła także do rozmowy o przyszłości. Pytając o AI, kobieta chciała dowiedzieć się od Cruise'a
jakie zagrożenia dla sztuki niesie skokowy rozwój tej technologii, także w samej branży filmowej. Niespodziewanie, aktor odpowiedział jej długim, 6-minutowym monologiem, który został doceniony aplauzem ze strony zgromadzonych widzów.
Tom Cruise w trakcie rozmowy "BAFTA: Life in Pictures" Nic nie zastąpi człowieka [...] ludzie po prostu pragną ludzkich doświadczeń
– powiedział Cruise
. W swoim monologu miał czas przejść przez przeróżne zagadnienia: pochylił się zarówno nad losem filmowych rzemieślników, technologią współczesnych obiektywów kamerowych, jak i kondycją samych kin i ich niesłabnącej rywalizacji ze streamingiem. W tym aspekcie był jednak optymistą, wskazując, że dobry tegoroczny sezon letni w kinach jest dowodem na to, że widzowie wciąż potrzebują czegoś autentycznego. Ludzie chcą oglądać prawdziwe rzeczy –
skwitował.
Jednocześnie Cruise
pozostaje realistą wiedząc, że rozwój nowych technologii prędzej czy później zmieni również codzienność branży filmowej. Wskazał, że szersze wykorzystanie AI przy produkcjach filmowych nadchodzi i w końcu po prostu nadejdzie
. Wierzy jednak, że człowiek i autentyczność pozostaną najcenniejszymi wartościami kina – zarówno tymi twórczymi, jak i odbiorczymi. Tom Cruise
już niebawem powróci na wielki ekran – i to jako człowiek z krwi i kości, nie wygenerowany przez AI obrazek. W filmie "Digger
" wcieli się w... najpotężniejszego człowieka na świecie. Wielu dziennikarzy zauważa, że to rola wprost stworzona dla gwiazdora serii "Mission: Impossible
" czy "Top Gun
". Czy mają rację, będziecie mogli przekonać się już 9 października.
"Digger" – zwiastun filmu