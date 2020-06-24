Tom Cruise na plakatach z filmu "Digger" i w epickim zwiastunie celebrującym jego karierę

Warner Bros. intensyfikuje kampanię promującą nowy film Alejandro G. Iñárritu "Digger". Do sieci trafiła właśnie seria plakatów oraz nowy zwiastun.
Tom Cruise wraca do ambitnego kina. Tak celebruje to Warner Bros.
Oficjalnie o filmie "Digger
" wciąż wiemy bardzo niewiele. Jednak po sieci krążą już informacje na temat fabuły. Tom Cruise
wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku, grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata, w tym m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych (w tej roli John Goodman
).
Do sieci trafiły właśnie nowe plakaty z filmu "Digger
". Są one o tyle intrygujące, że choć widnieje na nich nazwisko Toma Cruise'a
, to on sam jest tak prezentowany, że praktycznie nie sposób go rozpoznać. Sprawdźcie zresztą sami:
Oprócz plakatów jest też nowy zwiastun i tu gwiazda Cruise'a
lśni pełnym blaskiem. Trzyminutowy klip to bowiem przede wszystkim celebracja kariery gwiazdora i prezentacja jego najbardziej rozpoznawalnych ról. Sam "Digger
" stanowi tylko drobny fragment materiału. To zmieni się dopiero 13 lipca. Wtedy mamy zobaczyć pełen zwiastun filmu.
Zwiastun znajdziecie poniżej. "Digger" do polskich kin zawita 2 października.
Zwiastun filmu "Digger" i imponującej kariery Toma Cruise'a