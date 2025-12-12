Newsy Filmy Tom Cruise nie nakręci filmu w kosmosie, bo nie chce prosić Trumpa o pomoc?
Page Six / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Manuel Velasquez
Jakiś czas temu media obiegła wiadomość o ambitnym projekcie Toma Cruise'a: znany z kaskaderskich wyczynów gwiazdor planował nakręcić film w przestrzeni kosmicznej (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Niestety wygląda na to, że produkcja nie powstanie.

Tom Cruise nie poleci w kosmos. Powód? Nie chce prosić Trumpa o przysługę


Informację o porzuceniu projektu podał portal Page Six. Wszystkiemu winne przepisy, które wymagają obecności koordynatora z ramienia NASA oraz specjalnego zezwolenie od rządu federalnego. Według osoby związanej z produkcją Cruise mógłby wprawdzie poprosić o przysługę Donalda Trumpa, ale nie chciał tego robić.

donald-trump-tom-cruise-science-fiction-film-nasa-co-obejrzec.jpg Getty Images © The Washington Post

Aktor od lat nie angażuje się w politykę. W tym roku odrzucił przyznane mu przez prezydenta odznaczenie Kennedy Center Honor, tłumacząc się innymi zobowiązaniami.

Niezatytułowany projekt miał wyreżyserować Doug Liman, z którym Cruise współpracował już przy innym widowisku science fiction – "Na skraju jutra". Produkcja powstawała dla studia Universal, a jej budżet wynosił 200 milionów dolarów. 

Filmy z Tomem Cruisem w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach z Tomem Cruise'em: serii "Mission: Impossible", "Dead Reckoning" i "Top Gun: Maverick": 





Zobacz zwiastun filmu "Na skraju jutra"


Film "Na skraju jutra" trafił na ekrany w 2014 roku. Tom Cruise wcielił się w nim w walczącego z obcymi żołnierza, który zostaje uwięziony w pętli czasu. Partnerowała mu Emily Blunt. Przypominamy zwiastun: 


