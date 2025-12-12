Tom Cruise nie nakręci filmu w kosmosie, bo nie chce prosić Trumpa o pomoc?

Jakiś czas temu media obiegła wiadomość o ambitnym projekcie Toma Cruise'a: znany z kaskaderskich wyczynów gwiazdor planował nakręcić film w przestrzeni kosmicznej (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Niestety wygląda na to, że produkcja nie powstanie.
Tom Cruise nie poleci w kosmos. Powód? Nie chce prosić Trumpa o przysługę
Informację o porzuceniu projektu podał portal Page Six. Wszystkiemu winne przepisy, które wymagają obecności koordynatora z ramienia NASA oraz specjalnego zezwolenie od rządu federalnego. Według osoby związanej z produkcją Cruise mógłby wprawdzie poprosić o przysługę Donalda Trumpa
, ale nie chciał tego robić.
Aktor od lat nie angażuje się w politykę. W tym roku odrzucił przyznane mu przez prezydenta odznaczenie Kennedy Center Honor, tłumacząc się innymi zobowiązaniami.
Niezatytułowany projekt miał wyreżyserować Doug Liman
, z którym Cruise
współpracował już przy innym widowisku science fiction – "Na skraju jutra
". Produkcja powstawała dla studia Universal, a jej budżet wynosił 200 milionów dolarów.
