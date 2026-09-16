Tom Cruise ostrzega współpracowników przed rozpoczęciem zdjęć. Potwierdza krążące plotki

Tom Cruise ma opinię aktora, który na planie daje z siebie wszystko i sporo wymaga od współpracowników. W nowym wywiadzie dla magazynu GQ gwiazdor potwierdził, że krążące na jego temat historie nie są przesadzone. Jak sam przyznaje, przed rozpoczęciem zdjęć uprzedza innych aktorów, czego mogą się po nim spodziewać.
Tom Cruise o swoim podejściu do pracy Cruise
stwierdził, że z góry oznajmia: "Zaufaj mi, że plotki są prawdziwe. Będę tutaj przed tobą. Jakiego doświadczenia chcesz?" i otwarcie mówi współpracownikom o swoim podejściu do pracy. Aktor nie ukrywa, że zachowuje się emocjonalnie, gdy czymś się zainteresuje: Kiedy byłem dzieckiem, mówili: "Daj spokój, Tom. Reagujesz emocjonalnie". A ja odpowiadałem: "Nie wiem, co powiedzieć. Taki jestem".
Jak dodaje, ma do tego spory dystans, ale kiedy chce coś zrozumieć, zależy mu na szybkim przejściu od niejasności do konkretów. Cruise
podkreśla przy tym, że podczas pracy nie boi się wyglądać głupio czy popełniać błędów. Jego zdaniem najważniejsze jest wspólne znalezienie odpowiedniego tonu i sposobu opowiadania historii. Pracuję ciężko i ludzie, którzy ze mną pracują, o tym wiedzą. Wiele wymagam i mówię o tym otwarcie.
Aktor dodaje, że trzyma się z daleka od telefonu i że woli rozmowy z ludźmi niż e-maile. Gwiazdor zaznaczył również, że nie jest przeciwnikiem Netfliksa ani telewizji i zauważył, że tworzą one miejsca pracy.
Jednocześnie zaznaczył, że właśnie kino daje mu wyjątkowe poczucie wspólnoty. To, co podoba mi się w kinie, to fakt, że wszyscy spotykamy się w jednym pomieszczeniu i dzielimy się doświadczeniem
. Aktor jest dobrej myśli, jeśli chodzi o kondycję kin. Cruise
chętnie dzieli się też wiedzą z młodszym pokoleniem aktorów. Glen Powell
, jego partner z "Top Gun: Maverick
", opowiadał wcześniej, że otrzymał od niego sześciogodzinne nagranie, w którym gwiazdor omawiał historię kina i własne doświadczenia związane z filmowaniem. Cruise
wyjaśnił GQ, że chciał w ten sposób pokazać podstawy języka filmowego, między innymi znaczenie obiektywów, kadru i sposobu budowania opowieści.
Wywiad towarzyszy promocji "Diggera
", nowego filmu Alejandro Gonzaleza Iñárritu
. Film zadebiutuje w Polsce 9 października. Zarys fabuły jest następujący: Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko.
"Digger" - zwiastun