Newsy Filmy Inne Tom Cruise ostrzega współpracowników przed rozpoczęciem zdjęć. Potwierdza krążące plotki
Filmy / Inne

Tom Cruise ostrzega współpracowników przed rozpoczęciem zdjęć. Potwierdza krążące plotki

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Cruise+potwierdza+kr%C4%85%C5%BC%C4%85ce+plotki+na+temat+jego+zachowania+i+m%C3%B3wi%2C+co+s%C4%85dzi+o+Netfliksie-168618
Tom Cruise ostrzega współpracowników przed rozpoczęciem zdjęć. Potwierdza krążące plotki
źródło: Forum
autor: Mario Anzuoni
Tom Cruise ma opinię aktora, który na planie daje z siebie wszystko i sporo wymaga od współpracowników. W nowym wywiadzie dla magazynu GQ gwiazdor potwierdził, że krążące na jego temat historie nie są przesadzone. Jak sam przyznaje, przed rozpoczęciem zdjęć uprzedza innych aktorów, czego mogą się po nim spodziewać.

Tom Cruise o swoim podejściu do pracy




Cruise stwierdził, że z góry oznajmia: "Zaufaj mi, że plotki są prawdziwe. Będę tutaj przed tobą. Jakiego doświadczenia chcesz?" i otwarcie mówi współpracownikom o swoim podejściu do pracy.  Aktor nie ukrywa, że zachowuje się emocjonalnie, gdy czymś się zainteresuje: Kiedy byłem dzieckiem, mówili: "Daj spokój, Tom. Reagujesz emocjonalnie". A ja odpowiadałem: "Nie wiem, co powiedzieć. Taki jestem". Jak dodaje, ma do tego spory dystans, ale kiedy chce coś zrozumieć, zależy mu na szybkim przejściu od niejasności do konkretów.

Cruise podkreśla przy tym, że podczas pracy nie boi się wyglądać głupio czy popełniać błędów. Jego zdaniem najważniejsze jest wspólne znalezienie odpowiedniego tonu i sposobu opowiadania historii. Pracuję ciężko i ludzie, którzy ze mną pracują, o tym wiedzą. Wiele wymagam i mówię o tym otwarcie. Aktor dodaje, że trzyma się z daleka od telefonu i że woli rozmowy z ludźmi niż e-maile.

Gwiazdor zaznaczył również, że nie jest przeciwnikiem Netfliksa ani telewizji i zauważył, że tworzą one miejsca pracy. Jednocześnie zaznaczył, że właśnie kino daje mu wyjątkowe poczucie wspólnoty. To, co podoba mi się w kinie, to fakt, że wszyscy spotykamy się w jednym pomieszczeniu i dzielimy się doświadczeniem. Aktor jest dobrej myśli, jeśli chodzi o kondycję kin.

Cruise chętnie dzieli się też wiedzą z młodszym pokoleniem aktorów. Glen Powell, jego partner z "Top Gun: Maverick", opowiadał wcześniej, że otrzymał od niego sześciogodzinne nagranie, w którym gwiazdor omawiał historię kina i własne doświadczenia związane z filmowaniem. Cruise wyjaśnił GQ, że chciał w ten sposób pokazać podstawy języka filmowego, między innymi znaczenie obiektywów, kadru i sposobu budowania opowieści.

Wywiad towarzyszy promocji "Diggera", nowego filmu Alejandro Gonzaleza Iñárritu. Film zadebiutuje w Polsce 9 października. Zarys fabuły jest następujący: Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko.

"Digger" - zwiastun



Powiązane artykuły Tom Cruise

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Czarna kula", "Życie snem" dołączają do rywalizacji

1 komentarz
Filmy Multimedia

Nick Nolte i Milo Gibson w horrorze. Zobacz pierwsze zdjęcie

Filmy

Gwiazda "Riverdale" w horrorze twórców "Hail Mary"

Filmy

Robert De Niro zagra legendę sportu?

2 komentarze
Seriale

"The Last of Us". Los serialu oficjalnie potwierdzony

40 komentarzy
Filmy

Warner Bros. wykorzystało tragedię Zacka Snydera?

15 komentarzy
Inne Filmy

Tarantino napisał nową książkę. Jej bohaterem jest Cliff Booth

2 komentarze