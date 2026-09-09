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Tom Cruise w najbardziej odjechanej roli w życiu? Nowy zwiastun filmu "Digger"

youtube.com / autor: /
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Tom Cruise w najbardziej odjechanej roli w życiu? Nowy zwiastun filmu &quot;Digger&quot;
Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Digger". A już teraz możecie obejrzeć jego nowy zwiastun.

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"Digger" to pierwszy od dawna film Toma Cruise'a, w którym będzie popisywał się umiejętnościami aktorskimi, a nie kaskaderskimi. Obraz wyreżyserował bezkompromisowy Alejandro González Iñárritu.

Według pojawiających się dotąd opisów Cruise wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata, w tym m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych.


Jednak według pojawiających się w sieci spekulacji twórcy szykują dla widzów niespodziankę i twist fabularny. Jaki? Tego nie dowiecie się ze zwiastuna.

W obsadzie oprócz Cruise'aSandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde i Emma D’Arcy.
     
"Digger" do polskich kin zawita 2 października.

Nowy zwiastun filmu "Digger"




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