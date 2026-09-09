Tom Cruise w najbardziej odjechanej roli w życiu? Nowy zwiastun filmu "Digger"

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Digger". A już teraz możecie obejrzeć jego nowy zwiastun.
Tom Cruise powalczy o Oscara? "Digger"
to pierwszy od dawna film Toma Cruise'a
, w którym będzie popisywał się umiejętnościami aktorskimi, a nie kaskaderskimi. Obraz wyreżyserował bezkompromisowy Alejandro González Iñárritu
.
Według pojawiających się dotąd opisów Cruise
wciela się w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater podejmuje się misji, raz chaotycznej, raz zabawnej, nieustannie absurdalnej, żeby ocalić świat. W tym celu spotyka się z najpotężniejszymi osobistościami świata, w tym m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Jednak według pojawiających się w sieci spekulacji twórcy szykują dla widzów niespodziankę i twist fabularny. Jaki? Tego nie dowiecie się ze zwiastuna.
W obsadzie oprócz Cruise'a
są Sandra Hüller
, Jesse Plemons
, John Goodman
, Riz Ahmed
, Michael Stuhlbarg
, Sophie Wilde
i Emma D’Arcy
.
"Digger
" do polskich kin zawita 2 października.
Nowy zwiastun filmu "Digger"