Tom Cruise widział już "The Flash". Jak gwiazda "Mission: Impossible" ocenia widowisko DC?

Tom Cruise zachwycony widowiskiem "The Flash". Zadzwonił z pochwałami do reżysera

Getty Images © Lionel Hahn



"The Flash" - zobaczcie polski zwiastun

Bycie jedną z największych gwiazd kina ma swoje zalety.Jak podaje The Hollywood Reporter Tom Cruise i David Zaslav spotkali się w lutym. Czego dotyczyła dokładnie rozmowa, tego portal nie ujawnia. Podaje jednak, że w trakcie spotkania Zaslav miał się pochwalićTo nie jest nic dziwnego. Szef WBD wykorzystuje każdą okazję, by opowiadać, jakim to znakomitym widowiskiem jest. Zaslav jest do tego stopnia zachwycony, że był gotów zignorować większość kontrowersji, jakie wywołała gwiazda filmu Ezra Miller Cruise słuchając tych zachwytów zainteresował się filmem i wyraził chęć jego obejrzenia. Zaslav postanowił więc wysłać do domu gwiazdora pracownika Warner Bros. ze specjalną kopią gotowego widowiska, by ten mógł go spokojnie obejrzeć. Niestety The Hollywood Reporter nie wie, czy Cruise widział film na taśmie czy w wersji cyfrowej.Efekt jednak przerósł jego oczekiwania.W czasie rozmowy gwiazdai cyklu(którego siódma część trafi do kin w tym roku) miał powiedzieć, że, a także, że jestNie jest to pierwszy przypadek, kiedy zachwyty Toma Cruise'a nad filmem stają się newsem. W samym środku pandemii COVID-19 w mediach roiło się od zdjęć, jak gwiazdora wożą Londynem na pokaz widowiska Christophera Nolana . Jego opiniastała się nawet przez chwilę memem.przeciętny zjadacz chleba będzie mógł zobaczyć w kinie dopiero w połowie czerwca.